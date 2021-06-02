"Мата Хари" Самиры Эфенди вошла в ТОП-5 "Евровидения" по количеству просмотров (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На официальной странице "Евровидения 2021" Европейский вещательный союз представил ролик с самыми популярными по числу просмотров на YouTube композициями, сообщает Trend Life.

В ролике показываются самые яркие моменты выступлений.

В ТОП-10 вошли (порядок по количеству просмотров): Måneskin - Zitti E Buoni (Италия), Go_A – Shum (Украина), Manizha - Russian Woman (Россия), Efendi - Mata Hari (Азербайджан), Hurricane - Loco Loco (Сербия), Barbara Pravi – Voilà (Франция), Gjon’s - Tears Tout l’Univers (Швейцария), Elena Tsagrinou - El Diablo (Кипр), Blind Channel – Dark Side (Финляндия) и Daði og Gagnamagnið – 10 Years (Исландия). Таким образом, выступление Самиры Эфенди в пятерке лучших.

Напомним, что 65-й юбилейный международный конкурс песни "Евровидение" прошел в Роттердаме (Нидерланды) с участием 39 стран. Победу в "Евровидении 2021" завоевала рок-группа Måneskin из Италии, второе место заняла Barbara Pravi из Франции, третье - Gjon’s из Швейцарии.

Представительница Азербайджана Самира Эфенди (Efendi) выступила с песней "Mata Hari", которая написана трио – Эми ван дер Вел, Люком ван Бирсом и Тони Корнелиссеном (Нидерланды). В песне звучат азербайджанские национальные музыкальные инструменты – зурна и нагара, а также этнические мотивы на основе мелодии азербайджанского народного танца "Яллы". Наряду с этим, звучит фраза на азербайджанском языке: "Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən". Исполнительница заняла 20-е место на конкурсе.

(Автор: Вугар Иманов)