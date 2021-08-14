В Австралии нашли новый вид табака

Ученые из Университета Кертина нашли новый вид дикого табака в Австралии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, сообщается в журнале Curtis’s Botanical Magazine.

Растение вырабатывает липкое вещество для улавливания и уничтожения насекомых. Оно изучалось международной группой исследователей из Кертина, Королевского ботанического сада (RBG) Кью и Венского университета.

«Мы были изумлены, когда нашли новые для науки виды на такой бесплодной земле, в том числе вид, названный нами Nicotania insecticida, все поверхности которого покрыты липкими железами, помогающими растению ловить и убивать мелких насекомых, таких как мошки, тли и мухи», — сказал автор исследования профессор Марк Чейз.

По словам соавтора исследования доктора Маартена Кристенхуза, засушливые районы Австралии считались почти бесплодными с весьма ограниченным набором растений.

Ранее ученые США и Канады обнаружили совершенно новый вид хищных растений, который характеризуется уникальным строением ловушек. Цветок Triantha occidentalis произрастает в горных болотах Северной Америки на Западном побережье и представляет собой независимую линию хищных растений.