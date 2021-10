Впервые в Азербайджане: корейское нашествие от BLACKPINK

БАКУ /Trend Life/ - 5 и 6 октября в кинотеатре Park Cinema Flame Towers пройдут два сеанса фильма-концерта "BLACKPINK в кино" в честь 5-летнего юбилея самой популярной женской K-рор музыкальной группы BLACKPINK. Всего за четыре года бенд из Кореи стал одной из самых популярных девчачьих групп в мире, а ее участницы (Дженни, Джису, Розэ и Лиса) продолжают устанавливать музыкальные рекорды.

Фильм-концерт представит эксклюзивный взгляд на жизнь, творчество и путь к вершине музыкального олимпа участниц BLACKPINK, поклонники увидят лучшие фрагменты концертов группы и документальные хроники закулисной жизни. Фильм-концерт BLACKPINK - особый подарок для BLINK (любимого фандома BLACKPINK), позволяющий снова пережить незабываемые воспоминания и насладиться яркими выступлениями в праздничной атмосфере. Фильм состоит из нескольких эпизодов, посвященных участницам BLACKPINK, включая: «Комнату воспоминаний» – часть, которая посвящена пяти годам с момента появления BLACKPINK; «Beauty» – портретные зарисовки каждой из участниц группы, выявляющие их отличительные особенности; «Эксклюзивные интервью» – сообщение для фанатов. Отредактированные версии живых исполнений «THE SHOW» (2021), «IN YOUR AREA» (2018) и еще более десятка хитов от BLACKPINK покажут на большом экране, чтобы поклонники по всему миру испытали такие же эмоции, что и на фан-встрече или живом концерте.

BLACKPINK за свою карьеру побили множество онлайн-рекордов. Два их музыкальных видеоклипа установили рекорды по количеству просмотров видеоклипов в течение первых 24 часов после публикации. У клипа Kill This Love (2019) более 312 миллионов воспроизведений на Spotify и более 824 миллионов просмотров на YouTube. Причем клип How You Like That (2020) побил три рекорда и установил два новых в Книге рекордов Гиннесса. BLACKPINK – первая музыкальная группа, у которой сразу четыре музыкальных клипа преодолели отметку в миллиард просмотров на YouTube. Дебютная песня группы достигла вершин всех чартов в Корее всего за четыре часа после выхода, громко заявив о появлении «монстра-новичка». Пять лет спустя BLACKPINK стали известны на весь мир благодаря талантам и выступлениям своих участниц, выходящим далеко за рамки K-рор и Girl Group.

В настоящее время BLACKPINK является самой популярной женской группой на Spotify и женским музыкальным коллективом с наибольшим количеством подписок на YouTube. Каждая участница группы обладает разнообразными талантами: вокал, танцы, рэп и музыкальные навыки, при этом они могут похвастаться идеальной гармонией и химией между собой. Дженни, Джису, Розэ и Лиса излучают бесконечное очарование.

