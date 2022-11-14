Самира Эфенди вместе с победителями "Евровидения" прошлых лет выступит на фестивале в Амстердаме (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская певица Самира Эфенди (сценический псевдоним – Efendi), представлявшая нашу страну на конкурсе "Евровидение-2021", 17 ноября примет участие в фестивале песни Het Grote Songfestivalfeest, который пройдет в Амстердаме (Нидерланды), сообщили Trend Life в пресс-службе певицы.

На концерте выступят победители и участники "Евровидения" прошлых лет, среди них – Александр Рыбак, Нета Барзилай (Netta), Лорин (Loreen), Сэм Райдер, Андреас Хёукеланн (TIX), группа Lordi и многие другие.

Отметим, что фестиваль Het Grote Songfestivalfeest ранее был проведен в 2019 году.

Самира Эфенди представляла Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2021" с песней Mata Hari.