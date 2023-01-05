Фильм, часть съемок которого прошла в Баку, стал самым просматриваемым на Netflix в 2022 году

БАКУ /Trend Life/ - Фильм "Серый человек" (The Gray Man) стал самой просматриваемой лентой 2022 года среди англоязычных картин на Netflix, передает Trend Life со ссылкой на зарубежные СМИ.

Напомним, что часть съемок блокбастера американского производства прошла в Баку. В одном из эпизодов фильма зрители могут увидеть Flame Towers в Баку, а в другой сцене, снятой рядом с памятником на Виткове (Прага, Чехия) - флаг Азербайджана.

"Серый человек" занял лидирующую позицию в списке самых популярных фильмов стримингового сервиса Netflix в 2022 году. С 17 июля по четвертое сентября "Серый человек" собрал 265 980 000 часов просмотров.

Режиссеры фильма - Энтони и Джо Руссо, главные роли исполнили Райан Гослинг и Крис Эванс.