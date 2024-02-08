Турецкие звезды в Баку - если летом пойдет снег, или секрет тысячелетнего йогурта (ВИДЕО, ФOТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ Dəniz Mall, состоялся гала-вечер турецкой комедии "Efsane" компании Aytaç Media, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие герои фильма - Ахмет Курал, Джемиле Джанйурт, Туана Тезсай, а также владелец компании Aytaç Media Айтадж Агдаг и ее руководитель Эдиз Кенткуран.

Турецкие гости ответили на вопросы представителей СМИ, прошлись по красной дорожке, раздали автографы и сфотографировались со своими фанатами.

Режиссер и сценарист фильма — Сельчук Айдемир. Главные роли в фильме исполнили - Ахмет Курал, Дженгиз Бозкурт и Джамиле Джанйурт.

По сюжету, Садык и его семья, живущие в Чоруме, уже тысячи лет готовят йогурт по семейному рецепту, который известен своим вкусом и целебными свойствами. Старший в семье - Деде, хранит секрет этого легендарного йогурта и готовит его сам. Но все меняет снег, падающий в летний день на крышу дома дедушки. Согласно пророчеству, если летом пойдет снег, Деде обязан поделиться секретом йогурта с кем-то из семьи. Этот секрет давно всех интересовал.

Поддержку в организации мероприятия оказали Cinema Distribution, видео и фотосъемка - Light in Black.

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