Шесть любимых персонажей стали источником веселья в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялся показ детского музыкального спектакля "Кукутики", сообщает Trend Life.

"Кукутики" - музыкальное познавательное шоу для детей, в котором участвуют шесть персонажей: мышонок Ням, свинка Няша, енот Сеня, Девочка, Мальчик и веселый малыш-робот Кукуробик.

Каждая их песня, каждый клип - не просто источник веселья, но и интересное шоу, где малыши узнают нечто новое и полезное об окружающем мире. Герои не просто веселятся, но и рассказывают юным зрителям истории о мире, в котором им предстоит жить. Каждый эпизод обращает внимание на одну из интересных для маленьких зрителей тем, но также полезен и для их родителей.

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