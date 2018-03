Айсель Мамедова рассказала о "Евровидении 2018" и призвала защищать животных (ФОТО, АУДИО)

БАКУ /Trend Life/ - Представительница Азербайджана на "Евровидении 2018" Айсель Мамедова (AISEL) в интервью Trend Life рассказала о предстоящем участии в международном конкурсе. Айсель выступит в первой части первого полуфинала, представит композицию "X my heart", написанную греческим композитором и продюсером Димитросом Контопулосом и шведкой Сандрой Бьорман. Полуфиналы пройдут 8 и 10 мая, финал - 12 мая в Лиссабоне. Логотипы конкурса связаны с морской тематикой, а его официальный девиз "Все на борт!" символизирует особое местоположение Португалии, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой.

- Почему Вы решили участвовать в конкурсе "Евровидение 2018"?

- Честно говоря, инициатива исходила не от меня. Меня пригласило Общественное телевидение Азербайджана (İctimai Tv), которое проводило отбор для участия в конкурсе. В отборе участвовало более двадцати конкурсантов, и ,в результате, я была удостоена чести представлять страну.

- Вы уже выступали на международных фестивалях, а что ждете от "Евровидения"?

- В первую очередь, это бесценный опыт, который даст мне конкурс. Почему? Потому что это поп-контест. Как известно, исполняю совершенно другую музыку, я больше классическая и джазовая пианистка. Также пою джаз. То есть у меня немного другой жанр, и я сама пишу песни. Для меня "Евровидение" - это в первую очередь опыт в новом для меня музыкальном жанре, ну и увлекательное приключение, потому что такое случается в жизни раз.

- Как оцениваете свои шансы на победу?

- Конечно, я настроена на самый лучший результат. И думаю, так и должно быть, но не ставлю в приоритет высокое место. Иногда победа не приносит лавры успеха. Главное - представить качественный номер, хорошо выступить и запомниться зрителю, чтобы полюбился мой номер, песня и я.

- Какое шоу будет представлено на сцене евросонга? Во многих интервью Вы говорили, что больше пианистка, нежели вокалистка. Следует ли ожидать, что будете играть на фортепиано во время выступления на "Евровидении"?

- Недавно прошли съемки видеооткрытки-презентации, предваряющей выступления участников "Евровидения" на конкурсе. Видеоткрытка снималась в Регенгуш-ди-Монсараш, над которым пролетела на воздушном шаре. Мы уже поставили номер, идет активная подготовка к предстоящему выступлению. Два раза летала в Афины на репетиции, через неделю опять в Грецию. Я действительно неоднократно говорила о том, что я пианистка, нежели вокалистка. У меня профессиональное фортепианное образование. Я занимаюсь этим с 6 лет, то есть уже порядка 14 лет. Также я пишу музыку и исполняю песни собственного сочинения. В конкурсном номере не будет элементов, связанных с роялем и моей профессиональной карьерой. Эта песня больше танцевальная, совершенно другой номер, это поп. Я буду совсем в другой роли! У меня будет больше активных движений на сцене, но это не совсем танцы, а своеобразная постановка.

- Что Вас вдохновляет, откуда черпаете идеи? Какая музыка в вашем плейлисте?

- Меня на музыку вдохновляет хорошая музыка. Я недавно открыла для себя просто великолепного музыканта. Он практически человек-оркестр, играет на очень многих инструментах, одновременно поет и сочиняет свою музыку. Его зовут Яков Коллер. В последнее время в моем плейлисте постоянно играет его альбом "İn my room". Я очень увлечена творчеством Джеймс Блейка. Мне нравится Эрика Баду, Бобби Макферрин, ряд джазовых музыкантов. Мне нравится Макс Рихтер - композитор, который пишет музыку к фильмам, симфоническую музыку.

- Что хотели бы сказать своим поклонникам?

-Я хочу поздравить своих поклонников и всех читателей с наступлением весны. Это прекрасная пора в жизни каждого. Думаю, каждый человек ощущает большой прилив сил и позитивных эмоций с наступлением весны. Я сама очень радуюсь приходу этой поры. Хочу пожелать всем всего самого лучшего, счастья, здоровья и гармонии, как с собой, так и окружающим миром. Также хочу обратиться к поклонникам и всем читателям этого интервью с просьбой помогать бездомным животным. Я активная защитница животных и эта тема очень болезненная для меня. Хотела бы призвать людей к гуманности по отношению к животным

(Автор: Камила Алиева)

