В Баку очень много красивых и состоятельных, элегантных женщин - Александр Васильев

БАКУ /Trend Life/ - Российский историк моды, искусствовед, почетный член Российской академии художеств рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о своих давних дружеских и творческих связях в Азербайджане, о реализованных в Баку проектах и готовящихся выставках.

– Александр Александрович, вы внесли в своём направлении значительный вклад в укрепление культурных отношений России и Азербайджана. Как началось ваше знакомство с этой страной?

– Для меня культурное сотрудничество с Азербайджаном – это не пустые слова. Я являюсь представителем, так называемой народной дипломатии, и тесно связан с этой страной уже около пятидесяти лет. Семья моего отца, народного художника России Александра Павловича Васильева, была очень дружна с великолепным живописцем и деятелем искусств Таиром Салаховым. Портрет моего отца кисти Салахова находится в национальной галерее Азербайджана. А мои собственные непосредственные контакты с Азербайджаном начались уже в XXI веке, когда я впервые привёз мою выездную школу в Баку и в другие города этой замечательной страны.

– Расскажите, пожалуйста, поподробнее о проектах, которые вы реализовали в Азербайджане.

– Мой приезд в Баку с выездной школой всколыхнул большой интерес, и в результате меня пригласили к сотрудничеству на тему моей профессии – истории моды. Я стал куратором и организатором двух больших проектов в Центре Гейдара Алиева в Баку. Две масштабные выставки продолжительностью шесть месяцев каждая были организованы в этом центре на базе моей личной коллекции. Первая выставка называлась «Футуризм и мода 60-х годов», в ней были задействованы более 100 моделей и 300 аксессуаров, в том числе впервые в Азербайджане было выставлено личное платье Майи Плисецкой из моего собрания этого периода. Второй проект назывался «Заповедник моды», он был посвящен влиянию природы на моду. На этой выставке, например, были представлены модели российского дизайнера Кирилла Гасилина, работавшего с необычными натуральными материалами, в частности, платья, изготовленные из крыльев насекомых.

– Довольны ли вы тем, как завершившиеся выставки были встречены бакинской публикой?

– У выставок был триумфальный успех: посещаемость – до тысячи человек в день, сто тысяч азербайджанцев увидели каждую выставку, из них порядка 80% – это женщины. Успех превзошел все ожидания, и потому теперь я готовлю для Баку два новых масштабных проекта.

– С чем вы связываете такой успех ваших проектов в Азербайджане?

– Азербайджан, как и Россия, хочет мира и прекрасных положительных эмоций. Мода эти положительные эмоции дарит. Это тот самый мост, который понятен каждому человеку любой культуры. Это та красота, которую я могу дарить, являясь организатором более 195 выставок в разных странах мира. Кроме того, в Азербайджане у меня потрясающие возможности контакта с прессой и публикой: выступления на телевидении, постоянные публикации в журнале «Баку».

– Вы упомянули ваши будущие проекты, какие следующие выставки вы планируете привезти в Баку?

– Будущие выставки должны состояться в Центре Гейдара Алиева осенью этого года, и я сделаю всё, чтобы они стали такими же триумфальными и великолепными, как и предыдущие. Первая выставка – «Портрет и мода», она будет посвящена тому, как в живописи XVII-XXI веков отражалась история моды, ведь живописный портрет это и причёска, и украшения, и одежда. Портреты будут представлены из моего личного собрания, фонда Александра Васильева. Вторым проектом станет глобальная выставка на шесть месяцев «История подвенечного костюма», это рабочее название, окончательное будет как всегда драматичным и поэтичным. Свадебная тема является самой миролюбивой и прекрасной. Для азербайджанцев свадьба – очень важный праздник, свадьбы справляют по три дня, гуляют роскошно и шикарно. А наряд невесты – одна из самых важных традиций этого праздника.

– Все ваши выставки проходили в Центре Гейдара Алиева, Центру была вручена премия «Лилии Александра Васильева» в номинации «Эталон стиля» и присвоен статус «Уникальное заведение, обладающее уникальной архитектурой и яркой историей создания». Чем именно этот объект заслужил такое высокое признание?

– Центра Гейдара Алиева – потрясающий заповедник культуры, который был создан в Баку и является мировой гордостью, как с точки зрения архитектуры, так и с точки зрения структуры, с точки зрения посещаемости. Я всем советую обратить внимание на это выставочное пространство, оценить возможности этой прекрасной республики.

– Какие ещё достопримечательности Баку вам как историку моды нравятся больше всего?

– Мне очень нравится художественный музей после реконструкции, где целый этаж отведён французской живописи. Это единственное место в регионе, где есть такое полное представление о живописи Франции.

– Какое место, на ваш взгляд, мода занимает в Баку?

– Баку – это город, где живёт очень много красивых и состоятельных, элегантных женщин. Приморский бульвар в Баку – это настоящий Бродвей для лучших марок одежды, которые представлены в столице Азербайджана в изобилии. Это пример великолепного «потребления моды». Теперь Азербайджану предстоит зарекомендовать себя и как «создателю моды», чтобы мировые центры моды узнали об азербайджанских модельерах. Для этого есть все предпосылки: в Азербайджане очень богатая культурная жизнь, современные музеи, прекрасные выставочные площадки. Уровень подачи, визуализации проектов и прочие технологии на высочайшем мировом уровне благодаря постоянному вливанию средств со стороны государства. Прекрасен Музей Ковра, музей наскальных рисунков Гобустана, великолепен Центр Гейдара Алиева. В прекрасном состоянии находится старый Баку: замечательно отреставрированы памятники архитектуры, фасады всех зданий. Это очень яркий пример того, что значит любить свою родину, заботиться о красоте – внешней и внутренней. Я очень горжусь тем, что меня приглашают в Баку, и приезжаю всегда с большим энтузиазмом.

– Насколько, на ваш взгляд, важны для культурного взаимодействия с Россией сохранение и распространённость в Азербайджане русского языка?

– Русский язык, несомненно, является связующим языком для многих народов мира. В Азербайджане отлично говорят по-русски благодаря школьному образованию, русской литературе, поэзии, песням, эстраде. Русские романсы, оперы никогда не потеряют актуальности: «Пиковую даму» и «Евгения Онегина» всё равно будут слушать на языке оригинала, поэтому я не вижу никакой опасности того, что русский язык каким-то образом будет смещён другим.

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