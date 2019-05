Марк Элияху: Азербайджанская кяманча и мугам принесли мировую славу (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку во Дворце Гейдара Алиева, 25 мая в 20.00, состоится концерт всемирно известного композитора и исполнителя на кяманче Марка Элияху (Израиль), организованный United Cultures и 124 Studios, сообщает Trend Life. Азербайджанская кяманча и мугам принесли музыканту мировую славу. Как все начиналось, о своем творчестве и предстоящем концерте 36-летний Марк Элияху рассказал на встрече со СМИ.

Марк родился 28 мая 1982 года в Дагестане (Россия) в семье музыканта и композитора Переца Элияху. Переехав с родителями в Израиль в 1989 году, он изучал как западную, так и восточную музыку. Но на протяжении двадцати лет Марка многое связывает именно с Азербайджаном.

"Все члены моей семьи являются музыкантами. Мой отец, Перец Элияху был исполнителем на таре, а дедушка – на кяманче, и все эти инструменты были частью моей жизни со дня моего рождения. С 4 лет я обучался игре на скрипке, а когда мне было 16 лет, уехал из дома и отправился в кругосветное путешествие в поисках себя и своей музыки. Мое настоящее восхождение в музыке, во всех смыслах этого слова, началось, когда впервые услышав звучание азербайджанского музыкального инструмента – кяманчи в исполнении Габиля Алиева. С тех пор решил для себя, что свяжу судьбу с этим изумительным и чувственным инструментом и искусством Азербайджана. Я понял - нашел то, что искал и решил приехать в Баку. Два года я жил здесь и учился игре на кяманче у выдающегося мастера Адалята Везирова, стал частью его семьи, ко мне относились как к сыну, познал все величие и красоту азербайджанских традиций".

В Баку Марк познакомился с народным артистом Азербайджана, легендарным исполнителем на кяманче Габилем Алиевым, вместе с отцом часто был у них в гостях, очень любил шутки и веселые истории музыканта, который даже подарил юному таланту свою кяманчу.

"Это было незабываемое мгновение, которое буду помнить всю жизнь - был на седьмом небе от счастья. Представьте, что совсем еще юному и никому неизвестному такой великий мастер дарит свой музыкальный инструмент! Это лучший подарок в моей жизни!"

Виртуозный исполнитель представляет слушателям во всем мире тонкость и глубину турецкой, арабской, иранской и в особенности азербайджанской музыки - мугама, на которой и построены почти все его композиции как композитора и исполнителя.

"Азербайджанский мугам – это великая музыка души и сердца, нечто вне мира сего и, в то же время, самое близкое тебе. Все мысли и философию можно передать только через музыку, и то, не каждый способен вместить в себя все величие и богатство мугама"

Для него большая честь вновь вернуться в Баку спустя 20 лет и выступить со своей группой. Концерт пройдет в очень красочной и в очищающей мысли атмосфере, которая исходит из глубины веков.

"Я привез в Азербайджан мое новое шоу "Let it go". Это шоу особенное и сочетает в себе старинные инструменты, такие, как моя кяманча, тар моего отца, а также современную аранжировку и электронику. Я исполню все свои известные композиции, а также несколько новых, написанных специально для этого шоу. В преддверии концерта мы вместе ханенде Бейимханым Велиевой на на инструментальную музыку "Do you remember" и слова великого Мухаммеда Хусейна Шахрияра "Ulduz Sayaraq" (Считая звезды) записали композицию, которая напомнила мне азербайджанскую весну. Конечно, больше всего я жду встречи с народом, со своими удивительными азербайджанскими поклонниками, которые все время посылают мне много тепла и любви".

(Автор: Вугар Иманов)

