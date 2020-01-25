Чингиз Абдуллаев: Он никогда не был святым, и требует писать о его жизни жёсткую не приглаженную правду

БАКУ /Trend Life/ - Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев, популярный и любимый во всём мире автор, работающий в жанре политического детектива, рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о популярности его книг в России, о важности русского языка для азербайджанских писателей, о давней исторической связи наших стран и о великих соотечественниках.

– Чингиз Акифович, вы являетесь единственным азербайджанским писателем в жанре политического детектива, создающим свои произведения на русском языке. Популярность писателя в Азербайджане не зависит от того, на каком языке он пишет – азербайджанском или русском?

– Это в традициях нашей культуры: сам великий Низами в Средние века писал на фарси, потому что тогда это был язык общения народов на Кавказе и Ближнем Востоке. Другой наш классик, Исмаил-бек Куткашенлы, издавал свои произведения на французском языке. В 20 веке некоторые наши очень известные авторы начали писать на русском, в том числе Рамиз Фаталиев, Максуд Ибрагимбеков и его брат Рустам Ибрагимбеков – автор сценария таких фильмов как «Утомлённые солнцем», «Урга», «Сибирский цирюльник» и, конечно, «Белое солнце пустыни», который по старой традиции смотрят все российские космонавты, перед тем как лететь в космос.

В мире есть целый ряд выдающихся национальных авторов, которые создавали и создают свои произведения на русском языке. Как президент ПЕН-клуба Азербайджана я практически ежедневно сталкиваюсь с реальностью того факта, что на сегодня существует пять евроцентричных языков, состоявшись на которых, писатель может считать себя хорошим автором мирового уровня: английский, французский, русский, испанский и немецкий. Именно эти языки важны, чтобы писателя знали в мире а, например, большие тиражи моих книг, вышедшие на китайском и арабском, важны главным образом для меня и моих издателей. Мой друг, лауреат Нобелевской премии по литературе Орхан Памук, как-то говорил мне, что пока его книги издавались только в Турции, его практически никто не знал, а как только их начали переводить на русский и английский языки – узнал весь мир. Так что в этом отношении состояться как известный писатель легче, если пишешь на русском. Я пишу свои произведения на русском, а сценарии – на азербайджанском языке. На сегодня в мире у меня вышло более 30 миллионов книг, которые переведены на 32 языка. По моим произведениям снято уже 2 сериала и 8 фильмов, причём среди режиссёров были такие выдающиеся мастера как, например, Усков и Краснопольский – авторы фильмов «Тени исчезают в полдень», «Две судьбы», «Вечный зов». Творчество подразумевает нескромность, не в плохом смысле, – это значит, что я хочу, чтобы меня читали, для меня это самое большое наслаждение и счастье. Недавно, когда Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко была в Азербайджане на Днях российской культуры, она заявила, что в России гордятся тем, что хорошо знают Муслима Магомаева и Чингиза Абдуллаева. Для меня это было очень большим подарком.

– Осенью вы посетили VIII Международный культурный форум в Санкт-Петербурге. В каких его мероприятиях вы приняли участие?

– Всегда приятно, когда приглашают на такие события. Санкт-Петербургский форум грандиозно, масштабно организован, на нём присутствует множество интересных людей, специалистов, с которыми можно пообщаться. Я посетил Форум в составе делегации – побывал на встречах в Мариинском театре, в Госфильмофонде, где побеседовал и с его директором, и с заместителем Министра культуры России, и со многими известными актёрами, которые играли как в российских, так и в азербайджанских фильмах. Поучаствовал я на форуме и в различных панелях, особенно интересной была тема о роли СМИ. Там мы пообщались с Фёдором Бондарчуком и другими известными людьми. Вся программа форума была очень познавательной. Встретился я за время поездки и с представителями отделения Союза писателей России, походил по книжным магазинам. В одном из книжных на Невском было около семидесяти моих книг – это производит сильное впечатление.

– С кем из российских писателей, общественных деятелей вы дружны, поддерживаете общение?

– Я живу на три города: в Москве, Лондоне и Баку. В течение 20 лет я был заместителем Сергея Михалкова в Международном союзе писателей, сопредседателем Международного литературного фонда. Так что, конечно, всех самых известных российских писателей я знаю, очень уважаю и ценю. Как-то раз великий поэт, друг Бродского Евгений Рейн, сказал мне, что его жена читает все мои книги, и я ответил, что теперь могу умереть спокойно. Ещё мне было очень приятно, что такой титан как Евгений Евтушенко не только читал все мои произведения, но и посветил моему герою целую поэму, а мне написал, что у меня поразительный русский язык – я использую слова и выражения, которые давно не используют русские писатели, например, «ёрничать» и т.д.

– Вы являетесь президентом Центра культуры азербайджанцев мира. В чём, по-вашему, главный вклад Азербайджана в мировую культуру? Какие из сокровищ культуры Азербайджана самые значимые для вас, о каких должны знать люди во всём мире?

– Конечно же, мы гордимся нашим великим поэтом Низами, мавзолей которого в Гяндже вот уже тысячу лет посещают люди со всего мира. Гордимся и другим поэтом, Физули, похороненным в месте паломничества мусульман в Кербеле. Гордимся Насими, который принял мученическую смерть, но не отказался от своих принципов. Гордимся и современниками, например, художниками, среди которых выдающийся мастер Таир Салахов, произведения которого есть и в Третьяковской галерее, и во многих других музеях мира. И, конечно, гордимся нашим певцом, которого обожала вся Россия и весь мир – великим Муслимом Магомаевым. До сих пор и в Москве, и в Баку восхищаются им, к его памятникам несут цветы. Гордимся нашим соотечественником Рустамом Ибрагимбековым, о котором я уже говорил. У нас есть и выдающийся скульптор Омар Эльдаров. Наш композитор Гара Гараев – автор музыки к советскому фильму Дон Кихот, причём его рекомендовал сам Шостакович, как своего любимого ученика, который напишет эту музыку гораздо лучше.

Вклад Азербайджана велик во множестве отраслей. Например, очень многие не знают, что секретный состав «коктейля Молотова» разработал именно выдающийся азербайджанский химик, или то, что на протяжении 60-х-70-х годов космонавты, которые рапортовали председателю Космической комиссии, обращались к азербайджанскому генералу Кериму Керимову, который всегда стоял спиной к камере. Перечислять можно очень долго – всё это конкретные примеры взаимодействия Азербайджана и России.

– Как секретарь Союза писателей творчество кого из молодых азербайджанских литераторов вы могли бы порекомендовать читателям в России?

– Очень многих. Я не только помогаю им по должности, но и предлагаю их произведения самым крупным издательствам России, в том числе «Эксмо» и «АСТ», в которых печатаются и все мои книги. У нас есть очень интересные авторы, например, Рена Юзбаши, которая создала первый азербайджанский роман в эсэмэсках. Молодой талантливый Эльчин Гусейнбейли пишет интересные романы, в том числе исторические. Произведения Рамиза Денизли переводятся на языки многих народов мира, он пишет, например, об Авиценне с точки зрения человека восточного менталитета, демонстрируя взаимодействие культур. Пусть Киплинг и не верил, что Восток и Запад могут сойтись, но они сходятся, причём часто – в Азербайджане.

– Вы удостоены многочисленных национальных, зарубежных и международных наград, в частности стали лауреатом межгосударственной премии «Звёзды Содружества», которую вручили вам в России. Какие знаки признания вашей гуманитарной и литературной деятельности самые значимые для вас?

– «Звёзды Содружества» – выдающаяся награда, она была создана как замена Ленинской премии на Евразийском пространстве и вручается одному человеку из каждой страны. Для меня было большой честью получить её. В 2019 году Президент Азербайджана Ильхам Алиев удостоил меня Ордена Чести, а до этого – Ордена Славы. Есть у меня и четыре медали футбольного клуба «Нефтчи», которым я руковожу. Надеюсь, среди них когда-нибудь будет и золотая.

– Над чем вы сейчас трудитесь? Насколько известно, в ваших планах были не только новые книги, но и сценарии?

– Ко мне обратился один очень известный человек из Санкт-Петербурга с просьбой написать сценарий по его жизни, которая кажется мне совершенно уникальной. Это один из самых богатых людей города, который когда-то приехал туда без копейки. Он никогда не был святым, и требует писать о его жизни жёсткую не приглаженную правду, я уважаю это. Есть у меня в планах ещё несколько сценариев и, конечно, новые книги. Мне нравится то, чем я занимаюсь.

– В 2019 году вы отметили шестидесятилетие. Что стало для вас в этот юбилейный год самым лучшим подарком?

– Рождение моего первого внука – лучше подарка быть не может.

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