Особенности месяца Рамазан по время пандемии коронавируса – ответы Гаджи Фуада Нуруллы

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане, как и во всем мусульманском мире, начался священный месяц Рамазан (Рамадан), который, к сожалению, в этом году проходит в условиях пандемии коронавируса, особого карантинного режима и социальной самоизоляции. Во всем мире ограничены массовые, в том числе религиозные мероприятия. Даже в священный месяц Рамазан (Рамадан) не проводятся ежедневные пятикратные и коллективные пятничные молитвы, для посещения закрыты мечети, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. Верующие с пониманием относятся к таким мерам - здоровье должно быть на первом месте, нельзя не только самим болеть, но и других заражать. Не случайно даже Мекка, Медина и Иерусалим закрыты для паломников на время пандемии. Находясь дома, верующие молятся и просят Всевышнего, чтобы прекратилось распространение болезни, чтобы вновь собираться и коллективно проводить обряды. Помогают укреплять дух мусульман и постоянные проповеди, которые, благодаря современным технологиям и соцсетям, можно дистанционно донести до широкого круга лиц.

На вопросы о том, следует ли держать пост, в том числе переболевшим коронавирусом, а также врачам и полицейским, которые находятся на передовой борьбы с пандемией, и другие темы в интервью корреспонденту Trend Life раскрыл заместитель председателя Управления мусульман Кавказа (УМК), декан Бакинского Исламского университета, доктор философии Гаджи Фуад Нуруллаев (Нуруллах).

Традиционно освобождение от обязанности отказываться от еды и питья от восхода до заката применяется только к больным или беременным, путешественникам или очень пожилым и больным людям.

Можно ли держать пост выздоровевшим от коронавируса? Особенности во время пандемии

Держать пост в месяц Рамазан является обязательством со стороны верующего, кому позволяет здоровье, но есть и исключения: беременность, менструальный период, пожилой возраст, болезнь или путешествие. Особенно аккуратными при соблюдении поста стоит быть людям с сопутствующими заболеваниями, у которых диагностировали коронавирус в легкой форме. Такие пациенты должны четко представлять все риски голодания и не забывать про назначенный им план лечения. Таким образом, люди с симптомами коронавируса, могут не поститься, однако, после выздоровления - до следующего наступления месяца Рамазан, все пропущенные дни должны быть восполнены.

"Ислам призывает людей к миру и созиданию, несет в себе большой человеческий посыл и нравственные ценности. И то, что пост в месяц Рамазан попал на пандемию коронавируса, тоже имеет свой смысл – проверятся наше терпение, сила и вера во Всевышнего Аллаха. Находясь дома, верующие постятся и молятся, просят Всевышнего, чтобы прекратилось распространение болезни. Слава Аллаху, в Азербайджане все стабильно, благодаря деятельности государства ситуация всегда была под контролем, мы избежали серьёзных последствий, как это было даже в самых развитых странах, и сейчас идет улучшение. Есть много выздоровевших от коронавируса, которые могут держать пост, но только исключительно по совету врачей с учетом особенностей состояния здоровья. После выздоровления, если не смог держать пост, необходимо восполнить пропущенные дни один к одному, или - в случае невозможности сделать это в силу хронических заболеваний - подать специальную милостыню. И еще важный момент, есть такие здоровые люди, которые говорят, что будут возмещать пост благими делами. Это неправильный и ошибочный подход к посту. Пост должен держать каждый здоровый человек! А в рамках кампании #evdəqal (оставайся дома) УМК призывает всех молиться дома. Всевышний – везде, он все видит, слышит и знает!"

Коллективные молитвы можно совершать в кругу семьи, близких людей. И, конечно же, Рамазан дал всем нам возможность больше времени уделить чтению Священного Корана, других книг, просвещаться, наполнить месяц саморазвитием. Рамазан - изначально месяц, в который мы должны становиться лучше, более праведными, и постараться сделать так, чтобы ещё больше просветились, укрепили свою веру.

Сухур и Ифтар – можно ли приглашать гостей?

Сухур - прием пищи на рассвете, перед утренней молитвой. Ифтар - вечерний прием пищи, после захода солнца и до совершения вечерней молитвы.

"На сухур, который является очень важным приемом пищи, обычно принято собираться всей семьей и приглашать друзей, но теперь из-за профилактических мер отдельно живущие родственники и друзья не смогут встретиться. Правительства всего мира призывают людей соблюдать дистанцию. Ифтар - для мусульман это повод собраться дома или в общественном месте и провести совместную трапезу. Каждый вечер Рамазана - это настоящий праздник, когда принято собираться вместе, с друзьями, близкими, родными и семьями, накрывать столы. Сегодня этого делать нельзя для предотвращения массового распространения коронавируса. Кроме того, мы привыкли, что благотворительные организации и частные лица устанавливают палатки, в которых мусульмане собираются на ифтар. Но так как сегодня это невозможно, советуем всю сумму, которую хотели потратить на праздничный стол, отдать на благотворительные цели больным людям, одиноким пожилым людям или малоимущим семьям. Всевышний воздаст всем за благие дела и примет ваши молитвы! Да сохранит каждый из нас в это непростое время человеческое достоинство. Желаю всем доброго здравия, сил и стойкости. Да бережет Аллах нашу страну и наш народ!"

Можно ли держать пост врачам и полицейским?

Медицинские работники, носящие средства индивидуальной защиты и работающие сверхурочно, подвергаются риску обезвоживания или совершения клинических ошибок. Они освобождаются от поста, поскольку воздержание от пищи может повлиять не только на них, но и здоровье других людей. Медики обращают внимание на то, что при заболевании нужно правильно питаться, чтобы поддерживать свой иммунитет, который при отсутствии вакцины, является единственной надеждой на выздоровление. А правильный рацион включает в себя большое количество овощей, экологически чистой продукции и достаточный уровень потребления жидкости. Другие специалисты считают, что иммунная система работает на оптимальном уровне в часы голодания и правильного по времени приема пищи. Однако, окончательный выбор остается за самим человеком.

"В этом году из-за пандемии те, кто плохо себя чувствует, должны принимать необходимые меры предосторожности. В дни пандемии особо отметим роль врачей и полицейских в борьбе с коронавирусом. Держать пост или нет – врачам, полицейским, военным, сотрудникам МЧС – все зависит от них самих, от состояния здоровья. Если, например, они увидят, что пост вредит их здоровью, не позволяет всецело осуществлять профессиональную деятельность, то можно приостановить пост. Есть нечто подобное, временно освобождающее от поста – например, во время путешествий или деловых поездок в другие города и страны. Но до наступления следующего месяца Рамазан, все равно необходимо возместить эти дни. Необходимо понять, что пост полезен, прежде всего, для нас самих! Если позволяет здоровье можно держать пост даже беременным и пожилым людям. И именно им самим необходимо решать – держать пост или нет. Но рисковать здоровьем ни в коем случае нельзя!".

Не нарушает ли спирт и дезинфицирующие средства пост в месяц Рамазан?

Спирт как средство дезинфекции при коронавирусе может использоваться в целях дезинфекции и обеззараживания поверхностей различного рода, стерилизации инструментов, протирания рук с целью обезопасить себя от негативного влияния микробов и микроорганизмов, которые способствуют развитию инфекций. В эти дни даже самые обычные граждане часто пользуются дезинфицирующими средствами, например, после использования общественного транспорта, похода в магазин или аптеку.

"Лучше всего тщательно мыть руки с мылом и средствами для дезинфекции, что значительно снижает риск заразиться коронавирусом. Больше всего под влияние микробов и бактерий попадает то, что используется на протяжении дня многими людьми - мобильный телефон, деньги, пластиковые поверхности бутылок и сосудов с жидкостью и т.д. Спиртом, которым протирают поверхности, обрабатывают руки и тело в малых дозах. Это не принесет никакого вреда организму человека, уничтожив большинство вредных вирусов. Использование спирта и дезинфицирующих средств не влияет и не прерывает пост, и даже точки зрения религии не является харамом".

Благотворительная активность во время пандемии

Благотворительная и волонтерская работа является неотъемлемой частью священного месяца Рамазан и нацелена на помощь всем нуждающимся. По словам теолога, этот месяц особенно призывает для благих дел. Во время Рамазана мусульмане стараются больше совершать благочестивые дела, давать милостыню, помогать ближним.

"Есть люди, которые в связи с карантином временно остались без работы и им очень трудно содержать свои семьи. У кого есть возможность – обязательно помогайте и таким людям, обеспечивайте необходимыми продуктами, проявляйте всяческую заботу и внимание. Даже если нет материальных средств для помощи, то хотя бы поддерживайте добрыми словами. Общайтесь с близкими и родными посредством телефона или соцсетей, еще больше поддерживайте друг друга в социальной самоизоляции. Если есть люди, которые не могут выйти из дома, и родственников у них нет, мусульманин должен отозваться и помочь им. Я вижу, сколько в нашем обществе людей, которые в эти дни пандемии совершили множество добрых деяний. Призываю мусульман быть более солидарными, и помогать всем, ведь Азербайджан всегда был страной толерантности и мультикультурализма".

(Автор: Вугар Иманов)