Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО)

Интервью 1 июня 2020 13:14 (UTC+04:00)
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В декабре 2019 года неожиданно для всех победителем первого сезона Азербайджанской Лиги смеха стала детская команда Kirpi ("Ежик") и её звездный тренер Азер Бахшалиев.

Успешно пройдя все отборочные этапы, в финале с перевесом всего в один бал они стали чемпионами, опередив все взрослые команды. В составе команды были Эльдар Загидулин (9 лет), Тогрул Джафаров (9 лет), Аида Аббасова (10 лет), Рафаэль Гаджиев (10 лет). До выступления на чемпионате они снимались во многих выпусках детского юмористического киножурнала Kirpi .

"Мы как взрослые, которые стараются развивать правильный юмор в ваших детях, приглашаем всех детей участвовать в наших проектах. Дети – это самое дорогое, бесценное, чистое и светлое, что есть на нашей планете. Пусть каждый ребёнок будет счастлив, улыбчив и здоров! С праздником, наши маленькие друзья!" – отметил руководитель Азербайджанской Лиги смеха, киножурнала Kirpi и команды "Как по маслу", член Союза писателей Азербайджана Джавид Шахбазбеков.

В блиц-интервью дети ответили на ряд вопросов.

- Что изменилось в жизни после победы в Азербайджанской Лиге смеха? Аида: У меня появилось больше друзей, я стала более позитивной.

Эльдар: В принципе ничего не изменилось, единственное - меня начали многие узнавать, даже в Тбилиси, и меня это смущает.

Рафаэль: Приобрёл много новых друзей.

Тогрул: Меня всё больше стали узнавать и, конечно же, появились новые друзья.

- Что подарила эта игра?

Аида: Я стала еще более уверенной в себе.

Эльдар: Эта игра подарила мне много новых друзей. Я очень дорожу каждым из них.

Рафаэль: Масло Zeytun Bağları. Все, как по маслу.

Тогрул: Уверенность в себе.

- Первые мысли, когда были объявлены чемпионами?

Аида: Мне не верилось, и я плакала вместе со своими друзьями. Это были слёзы радости и победы!

Эльдар: Никто в команде не поверил, мы все были в шоке и одновременно очень счастливы!

Рафаэль: Я не сразу поверил, что мы - чемпионы!

Тогрул: Ура! Наши труды оправдались.

- Что делает тебя счастливым?

Аида: Когда мои близкие рядом и здоровы.

Эльдар: Вкусные еда и мороженое – шутка. На самом деле я счастлив от того, что моя семья всегда меня поддерживает во всём.

Рафаэль: Меня делает счастливым семья и друзья.

Тогрул: Деньги!

- Что могли бы сделать, если бы стали всесильными?

Аида: Я сделала бы так, чтобы не было детских домов, у каждого ребёнка были бы родители.

Эльдар: Купил бы новые игры для Play Station.

Рафаэль: Остановил коронавирус.

Тогрул: Сделал бы всё, чтобы о нас узнали во всем мире!

- Чего ждёшь от нового дня?

Аида: Всё самое лучшее и позитивное.

Эльдар: Вкусный завтрак - шутка, я не завтракаю по утрам. В связи с последними событиями я каждый день жду открытия школы, по которой очень соскучился.

Рафаэль: Жду, чтобы мама приготовила мне шор (солоноватый сыр в форме творога) с колбасой и горячим чаем.

Тогрул: Удачного дня и новых побед.

- За что благодарен миру больше всего?

Аида: У меня есть замечательные родители.

Эльдар: Я бы на этот вопрос ответил бы по-другому. Я благодарен Богу за свою семью, друзей и этот мир.

Рафаэль: Я почувствовал себя чемпионом в 10 лет.

Тогрул: У меня есть такая семья, которая меня любит и поддерживает.

- Какое воспоминание делает счастливым?

Аида: Когда родители рассказывают мне, как долго они ждали, чтобы я появилась на свет.

Эльдар: Воспоминание о победе в Азербайджанской Лиге смеха.

Рафаэль: Когда объявили, что мы стали чемпионами в Азербайджанской Лиге смеха.

Тогрул: Когда услышал, что мы победили и стали чемпионами.

- Что придает храбрости?

Аида: Поддержка родителей, близких, друзей.

Эльдар: Уверенность в себе.

Рафаэль: Мой папа делает меня храбрым.

Тогрул: Поддержка семьи и доверие папы.

-Чтобы изменил в будущей жизни?

Аида: Об этом еще рано говорить.

Эльдар: Похудел бы - это не шутка.

Рафаэль: Я нe Бог, чтобы менять будущее.

Тогрул: Меня пока всё устраивает, потому что я иду только вперёд.

(Автор: Вугар Иманов)

Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) - Gallery Image
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) - Gallery Image
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) - Gallery Image
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) - Gallery Image
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) - Gallery Image
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) - Gallery Image
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) - Gallery Image
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) - Gallery Image
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) - Gallery Image
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) - Gallery Image
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) - Gallery Image
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) - Gallery Image
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) - Gallery Image
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) - Gallery Image
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) - Gallery Image
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) - Gallery Image
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) - Gallery Image
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) - Gallery Image
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) - Gallery Image
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Джон Джонс намерен отказаться от титула UFC в полутяжелом весе
Джон Джонс намерен отказаться от титула UFC в полутяжелом весе
Президент &quot;Ювентуса&quot; предложил с июля проводить матчи чемпионата Италии со зрителями
Президент "Ювентуса" предложил с июля проводить матчи чемпионата Италии со зрителями
Дортмундская &quot;Боруссия&quot; победила &quot;Падерборн&quot; в игре чемпионата Германии, забив шесть мячей
Дортмундская "Боруссия" победила "Падерборн" в игре чемпионата Германии, забив шесть мячей
Loading Bars
Лента новостей
Обнародована сумма средств в Фонде помощи ВС Азербайджана Политика 13:56
В Туркменистане продолжается строительство газопровода ТАПИ Энергетика 13:52
В UNEC проводится прием студентов по 5 группам специальностей Общество 13:51
О деятельности парламента Азербайджана будет показана передача Политика 13:42
Эвакуационная служба Азербайджана о внедрении онлайн-оплаты услуг Транспорт 13:42
Сиявуш Новрузов: Именно сегодняшний независимый Азербайджан является преемником АДР Политика 13:40
Центробанк Азербайджана привлек банковские средства Финансы 13:36
Суд в США по делу обвиняемого в убийстве Флойда экс-полицейского перенесен на 8 июня США 13:31
Парламент Азербайджана принял во втором чтении поправку о штрафах за неношение медицинских масок Политика 13:29
Инфляция в Узбекистане замедлилась Узбекистан 13:28
В Узбекистане число случаев заражения коронавирусом достигло 3662 Узбекистан 13:27
В Узбекистане курс доллара продолжает повышаться Узбекистан 13:25
В январе-апреле Турция увеличила экспорт в тюркоязычные страны Турция 13:22
Турция сократила экспорт в страны-члены Организации исламского сотрудничества Турция 13:14
Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО) Интервью 13:14
В Азербайджане определились победители третьего тура OnlayNHN по игре "Что? Где? Когда?" Социум 13:08
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю Финансы 13:06
Обнародованы данные Botaş International Limited по отгрузке нефти из порта Джейхан Энергетика 13:02
По инициативе Азиатского банка развития состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и руководством банка (ФОТО) Политика 12:56
В Азербайджане названы сроки проведения приемного экзамена в резидентуру Общество 12:54
В Азербайджане сформированы регламенты информационной системы агрострахования Финансы 12:54
Азербайджанские аналитики: Brent может подорожать до $46 Финансы 12:49
Запущен бот WhatsApp для получения свежих данных о пандемии COVID-19 Общество 12:47
Турция в январе-апреле 2020 года сократила экспорт в страны ОЧЕС Турция 12:46
Обзор рынка драгоценных металлов за прошлую неделю Финансы 12:41
Для ряда лиц выпускные экзамены в Азербайджане будут организованы в сентябре Общество 12:34
Малейка Аббасзаде: Лица, в семьях которых был случай инфицирования коронавирусом, на экзамен допускаться не будут Общество 12:31
Bank Respublika подарил праздничное настроение детям шехидов Апрельских боев 2016 года (ФОТО) Общество 12:29
«Торговый дом Туркменистана» в РФ расширяет объем поставок продукции Бизнес 12:24
Азиатский банк развития проанализировал цепочки поставок ключевых товаров в борьбе с COVID-19 Другие страны 12:22
Назван объем перевалки грузов через турецкий порт BOTAS Турция 12:20
Праздник самой юной звезды бакинской русдрамы, или Диалог мамы и дочки (ВИДЕО) Культура 12:15
Турция в январе-феврале 2020 года увеличила экспорт в страны ОЧЕС Турция 12:15
Обнародован объем перевалки грузов через порт Измир Турция 12:11
Обнародован объем перевалки грузов из Португалии через порты Турции Турция 12:09
SOFAZ опубликовал статистику реализации своих средств Энергетика 12:08
Во вступительных экзаменах в Азербайджане будет сокращено число открытых вопросов Общество 12:07
Центр интеграции азербайджанцев Грузии организовал видеоконференцию Общество 12:06
"Лаборатория Касперского" о решениях, предоставляемых компаниям в Азербайджане ИКТ 12:04
ГЭЦ Азербайджана не сможет проводить экзамен в школах, где мало учеников Общество 12:03
Прием обращений для поступления в вузы Азербайджана без экзаменов начнется с сегодняшнего дня Общество 11:54
Малейка Аббасзаде: О дате начала приемных экзаменов будет объявлено после 5 июня Общество 11:53
Развитие альтернативной энергетики в Азербайджане очень актуально в контексте нынешней ситуации на энергорынке – французский эксперт Энергетика 11:51
Турция сократила товарооборот с Туркменистаном более чем на $2 млн Турция 11:42
Обнародованы объемы перевалки грузов за январь-апрель через стамбульский порт Амбарлы Турция 11:33
AMFA о поддержке женского предпринимательства в Азербайджане Бизнес 11:31
В Иране готовы продолжить поставки топлива в Венесуэлу, если поступит запрос Экономика 11:28
Малейка Аббасзаде: Лица с высокой температурой на экзамен допускаться не будут Общество 11:27
ГЭЦ Азербайджана: Каждый выпускник будет сдавать экзамен в том районе, в котором учился Общество 11:27
Обнародованы объемы площадей под осенний сев овощей в Туркменистане Туркменистан 11:27
Через турецкий порт Текирдаг перевалено более 6 млн тонн грузов Турция 11:24
«Преодоление вызовов и раскрытие возможностей»: PwC Azerbaijan представил основные результаты 3-го Ежегодного опроса руководителей компаний Экономика 11:24
Малейка Аббасзаде: В течение месяца в экзаменах должны принять участие 190 тыс человек Общество 11:17
TPAO обратилась в минэнерго Турции для продления лицензии для разведывательных работ Турция 11:16
Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 9402 Армения 11:16
Эйюб Гулиев выступил на онлайн-конференции Генассамблеи международной ассоциации Opera Europe Культура 11:12
Медработникам в Азербайджане выплачено за апрель более 13 млн манатов временных надбавок Общество 10:53
Азербайджан планирует увеличить прозводство хлопка Бизнес 10:46
Мирные протесты в Нью-Йорке вновь закончились погромами США 10:41
Fiat опередил Renault на турецком авторынке в апреле 2020 года Турция 10:30
Пригородные автобусы возобновили движение в Алматы Казахстан 10:29
Турция сократила товарооборот с Францией на более чем $600 млн Турция 10:24
Объявлена дата начала хлебоуборочной страды в Туркменистане Туркменистан 10:18
Обнародованы данные по выплатам на страховом рынке Азербайджана за январь - апрель 2020 года Экономика 10:17
Казахстан сохранит ставки по сберегательным депозитам на прежнем уровне Казахстан 10:11
Пашинян заразился коронавирусом Армения 10:04
Обнародованы данные по сборам на страховом рынке Азербайджана за январь - апрель 2020 года Экономика 10:04
В Цихисдзири построят гостиницу с апартаментами и аквапарком Грузия 10:02
Золото в Азербайджане подорожало Финансы 10:00
В Азербайджане начинаются выпускные и вступительные экзамены Общество 09:59
В Грузии с 1 июня начнут открываться рестораны и кафе Грузия 09:56
Официальный курс маната по отношению к мировым валютам на 1 июня Финансы 09:48
Цены на нефть снижаются в ожидании встречи ОПЕК+ Энергетика 09:40
Комитет по правовой политике и госстроительству парламента Азербайджана обсудит два законопроекта Политика 09:32
Более 50 сотрудников секретной службы США ранены в ходе протестов в Вашингтоне США 09:31
Сегодня парламент Азербайджана обсудит во втором чтении штрафы за неношение защитных масок Политика 09:25
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:25
Азербайджанские компании могут участвовать в разработке углеводородных месторождений в Украине Энергетика 09:08
Японские компании продемонстрировали сильнейшее с 2009 года снижение прибыли Другие страны 08:53
Расследование обстоятельств смерти Флойда перешло под контроль генпрокурора Миннесоты США 08:45
В Иране произошло землетрясение Иран 08:11
За сутки в Казахстане выявлено 450 заболевших коронавирусом Казахстан 07:55
В Ухане впервые с 1 апреля не выявили ни одного бессимптомного инфицированного Другие страны 07:30
Торги в Гонконге открылись ростом котировок, несмотря на угрозы санкций США В мире 07:02
В Турции нейтрализованы три террориста РПК Турция 06:46
Власти более 40 городов США ввели комендантский час из-за протестов США 06:04
Число инфицированных коронавирусом в Бразилии превысило полмиллиона Другие страны 05:50
В Лондоне задержано 23 человека на акции протеста в связи с гибелью афроамериканца в США Европа 05:30
Джон Джонс намерен отказаться от титула UFC в полутяжелом весе Спорт 05:16
Мэр Вашингтона ввела комендантский час в связи с беспорядками США 03:52
На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3 Другие страны 02:40
В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом Россия 01:47
Девять человек стали жертвами урагана в Сальвадоре Другие страны 01:20
Президент "Ювентуса" предложил с июля проводить матчи чемпионата Италии со зрителями Спорт 00:57
На официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация по случаю Международного дня защиты детей (ФОТО) Политика 00:23
На Абшероне будет временно ограничено движение на одной из улиц Общество 00:20
Один человек погиб, пятеро ранены в ходе протестов в Чикаго США 00:13
В Азербайджане учителя при смене места работы должны учесть ряд факторов - министерство Общество 31 мая 23:57
Граждане пишут: Господин Президент, мы всецело одобряем и поддерживаем Вашу политику Политика 31 мая 23:40
Дортмундская "Боруссия" победила "Падерборн" в игре чемпионата Германии, забив шесть мячей Спорт 31 мая 23:37
Все новости