Неожиданные чемпионы Азербайджанской Лиги смеха в блиц-интервью (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В декабре 2019 года неожиданно для всех победителем первого сезона Азербайджанской Лиги смеха стала детская команда Kirpi ("Ежик") и её звездный тренер Азер Бахшалиев.

Успешно пройдя все отборочные этапы, в финале с перевесом всего в один бал они стали чемпионами, опередив все взрослые команды. В составе команды были Эльдар Загидулин (9 лет), Тогрул Джафаров (9 лет), Аида Аббасова (10 лет), Рафаэль Гаджиев (10 лет). До выступления на чемпионате они снимались во многих выпусках детского юмористического киножурнала Kirpi .

"Мы как взрослые, которые стараются развивать правильный юмор в ваших детях, приглашаем всех детей участвовать в наших проектах. Дети – это самое дорогое, бесценное, чистое и светлое, что есть на нашей планете. Пусть каждый ребёнок будет счастлив, улыбчив и здоров! С праздником, наши маленькие друзья!" – отметил руководитель Азербайджанской Лиги смеха, киножурнала Kirpi и команды "Как по маслу", член Союза писателей Азербайджана Джавид Шахбазбеков.

В блиц-интервью дети ответили на ряд вопросов.

- Что изменилось в жизни после победы в Азербайджанской Лиге смеха? Аида: У меня появилось больше друзей, я стала более позитивной.

Эльдар: В принципе ничего не изменилось, единственное - меня начали многие узнавать, даже в Тбилиси, и меня это смущает.

Рафаэль: Приобрёл много новых друзей.

Тогрул: Меня всё больше стали узнавать и, конечно же, появились новые друзья.

- Что подарила эта игра?

Аида: Я стала еще более уверенной в себе.

Эльдар: Эта игра подарила мне много новых друзей. Я очень дорожу каждым из них.

Рафаэль: Масло Zeytun Bağları. Все, как по маслу.

Тогрул: Уверенность в себе.

- Первые мысли, когда были объявлены чемпионами?

Аида: Мне не верилось, и я плакала вместе со своими друзьями. Это были слёзы радости и победы!

Эльдар: Никто в команде не поверил, мы все были в шоке и одновременно очень счастливы!

Рафаэль: Я не сразу поверил, что мы - чемпионы!

Тогрул: Ура! Наши труды оправдались.

- Что делает тебя счастливым?

Аида: Когда мои близкие рядом и здоровы.

Эльдар: Вкусные еда и мороженое – шутка. На самом деле я счастлив от того, что моя семья всегда меня поддерживает во всём.

Рафаэль: Меня делает счастливым семья и друзья.

Тогрул: Деньги!

- Что могли бы сделать, если бы стали всесильными?

Аида: Я сделала бы так, чтобы не было детских домов, у каждого ребёнка были бы родители.

Эльдар: Купил бы новые игры для Play Station.

Рафаэль: Остановил коронавирус.

Тогрул: Сделал бы всё, чтобы о нас узнали во всем мире!

- Чего ждёшь от нового дня?

Аида: Всё самое лучшее и позитивное.

Эльдар: Вкусный завтрак - шутка, я не завтракаю по утрам. В связи с последними событиями я каждый день жду открытия школы, по которой очень соскучился.

Рафаэль: Жду, чтобы мама приготовила мне шор (солоноватый сыр в форме творога) с колбасой и горячим чаем.

Тогрул: Удачного дня и новых побед.

- За что благодарен миру больше всего?

Аида: У меня есть замечательные родители.

Эльдар: Я бы на этот вопрос ответил бы по-другому. Я благодарен Богу за свою семью, друзей и этот мир.

Рафаэль: Я почувствовал себя чемпионом в 10 лет.

Тогрул: У меня есть такая семья, которая меня любит и поддерживает.

- Какое воспоминание делает счастливым?

Аида: Когда родители рассказывают мне, как долго они ждали, чтобы я появилась на свет.

Эльдар: Воспоминание о победе в Азербайджанской Лиге смеха.

Рафаэль: Когда объявили, что мы стали чемпионами в Азербайджанской Лиге смеха.

Тогрул: Когда услышал, что мы победили и стали чемпионами.

- Что придает храбрости?

Аида: Поддержка родителей, близких, друзей.

Эльдар: Уверенность в себе.

Рафаэль: Мой папа делает меня храбрым.

Тогрул: Поддержка семьи и доверие папы.

-Чтобы изменил в будущей жизни?

Аида: Об этом еще рано говорить.

Эльдар: Похудел бы - это не шутка.

Рафаэль: Я нe Бог, чтобы менять будущее.

Тогрул: Меня пока всё устраивает, потому что я иду только вперёд.

(Автор: Вугар Иманов)