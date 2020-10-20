Даже я, старый хиппи, готов пожертвовать собой ради Азербайджана - известный режиссер из Финляндии обратился к армянам и миру

БАКУ /Trend Life/ - Легко оставаться пацифистом, сидя в теплой квартире перед компьютером в позе лотоса. Да я и сам миролюбивый человек, «дитя цветов» - старый хиппи. Однако когда к тебе в дом врываются убийцы и твоей семье угрожает смерть – в этот момент, уверяю вас, точно не до пацифизма.

Об этом сказал в интервью Trend Life известный режиссер, актер, создатель и руководитель Международного театра-фестиваля "White and black" в Финляндии, член Союза театральных деятелей Финляндии, Культурного фонда Финляндии, Международного Союза кукольных театров (UNIMA) и Europa Move Award, обладатель международных премий, художественный руководитель фестиваля M.A.P., наш соотечественник Кямран Шахмардан.

Финский режиссер, обратившись к мировой общественности, осудил агрессию Армении в отношении Азербайджана, продолжающуюся на протяжении около 30 лет, оккупацию части территории Азербайджана, что стало причиной появления около миллиона азербайджанских беженцев, убийство мирных азербайджанских граждан, грубое нарушение всех международных норм и резолюций ООН.

Напомним, что с 27 сентября в результате агрессии со стороны ВС Армении и бомбардировки мирных городов и сел Азербайджана, находящихся вне зоны боевых действий, погибло более 60 мирных азербайджанцев, среди которых восемь детей, около 300 человек получили ранения.

"Даже я, старый хиппи, готов безоговорочно пожертвовать своей жизнью ради спасения родных, своей семьи. А семья для меня – это вся моя Родина. В противном случае, я считаю, это просто лицемерие и трусость. Вот уже несколько дней подряд бомбят мирное население города Гянджи. Людей бомбят ночью, когда они спят, не жалея ни детей, ни женщин, ни стариков. Вы скажете – это война, а на войне как на войне. Объясню. Во-первых, город Гянджа находится далеко от зоны военных действий. Во-вторых, воевать надо на поле боя, а не трусливо отступая бомбить в отместку мирные города. И в-третьих, бомбят-то мирный народ с территории другой страны, с территории Армении, которая без объявления ведет войну во всех направлениях. А война бывает разной! И к этому мы еще вернемся! Но я надеюсь, что придет время, когда этих извергов, отдавших приказ уничтожать мирное население из-за своих реваншистских настроений, будет судить трибунал", - сказал Кямран Шахмардан.

Режиссер также обратился к армянском обществу.

"Я по-человечески понимаю, что в армянском обществе сейчас царят паника, смятение и апатия. Потому как доблестная азербайджанская армия, наводя порядок НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ, уничтожает врага, обращает его в бегство. Но, молю вас, нельзя в агонии сжигать и уничтожать все вокруг, руководствуясь идеей «Да пусть оно никому не достанется!». Убивая детей, взрывая дома, бомбя мирное население, вы сжигаете все мосты. Опомнитесь, господа армяне. Азербайджан всегда являлся, является и будет являться вашим соседом. И ничего с этим не поделать. Пускай решают конфликты политики и солдаты. Давайте не будем уничтожать мирные города и ни в чем не повинных людей.

На войне (да и не только) нельзя недооценивать противника. Самая большая ошибка армянского руководства в том, что оно недооценило азербайджанский патриотизм, политику и азербайджанского солдата, воюющего за свою Родину. Я часто слышал от армян, дескать «ну какие они вояки, торгаши да и только, а вот, мы, армяне, настоящие воины». Согласитесь, звучит самоуверенно и глупо. Что и доказывают последние события. Эти "вояки" бегут с поля боя, оставив оружие, боеприпасы и боевое знамя. Говорят, что для армян эта война "экзистенциальная" и вопрос ставится о самом существовании Армении как страны. Позвольте не согласиться! У армян есть Армения, при чем тут Карабах? Азербайджан никогда не имел территориальных претензий к Армении. А у Азербайджана нет второй родины, и он вынужден защищать свои земли", - отметил Кямран Шахмардан.

Режиссер также выразил свое отношение к тем, кто способствует продолжению армянской агрессии.

"Возвращаясь к аппетитам войны... Политика – дело подлое и отвратительное. Я, знаете ли, всегда был далек от нее. И, позвольте сказать, я уважаю женщин легкого поведения гораздо больше, чем некоторых политиков. Ради наживы они столкнут не только народы, но и религии, и целые цивилизации, грея руки на тех и других, продавая оружие обеим воюющим сторонам, поддерживая тем самым конфликт, дабы контролировать все территории. Это политика империи, а империя, как известно, после процветания выживает за счет своих вассалов. По вечерам, когда матери сидят и молятся о возвращении своих детей живыми с поля боя, гиены и шакалы в человеческом обличье выходят на охоту, дабы поживиться. Все это делается завуалированно, через соцсети, используя реваншистскую имперскую политику территориальных претензий. «Это зона наших интересов и влияний, и только мы решаем, кому жить на этой земле», - объявляют они, демонстрируя оскал старых и беззубых шакалов. Вы думаете, их интересует судьба той или иной страны? Да им глубоко наплевать. В глубине души они ненавидят всех. Как говорится, "разделяй и властвуй". Вот их основной принцип!" - сказал Кямран Шахмардан.

Он добавил, что армия Азербайджана ведет героическую борьбу с армянскими фашистами, и вражеские силы, терпя поражение на фронте, прикладывают бесполезные попытки разобщить дружную семью Азербайджана.

"Азербайджан – страна многокультурная и многонациональная. У нас живут талыши, таты, аварцы, горские евреи, лезгины, русские, грузины, а также у нас до сих пор живут армяне. Я призываю всех быть начеку! Нас хотят разъединить, создавая межнациональные конфликты. Пожалуйста, будьте осторожны в соцсетях, нас специально провоцируют. Мы – народ дружелюбный, мы жили вместе и будем жить. Это основная идея фундамента нашей страны. И если армяне хотят остаться мирными жителями Нагорного Карабаха – они имеют на это право, потому как они граждане Азербайджана. Поэтому хотим мы этого или нет – мы все равно будем жить вместе. И лучше – мирно! Но, ради Бога, прошу вас, не забывайте уроки истории!" - сказал Кямран Шахмардан.

(Автор: Вугар Иманов)