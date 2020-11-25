Кельбаджар жил в осаде армян бородачей - бандитов: откровения писателя Адиля Джамиля

БАКУ /Trend Life/ - С особой радостью и счастьем мы встречаем эти дни, когда наш единый народ и доблестная армия во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым добилась блестящих успехов во время 44-дневной войны, капитуляции Армении, и что стало следствием оcвобождения моего родного Кельбаджара, сказал сегодня в интервью Trend Life известный поэт, переводчик и литературовед, член Союза писателей Азербайджана, лауреат международных и национальных премий, заслуженный журналист Адиль Джамиль.

Адиль Джамиль (Джамилов) родился 8 октября 1954 года в селе Кильсели Кельбаджарского района. После окончания школы поступил на факультет журналистики Азербайджанского государственного университета (ныне Бакинский государственный университет). На протяжении творческой деятели является автором нескольких книг, работал в различных изданиях и СМИ, был главным редактором, переводил на азербайджанский язык материалы произведения русских, белорусских, узбекских, латиноамериканских и других поэтов, а также различные художественные фильмы.

"На протяжении около 30 лет мы ждали эти дни, и поэтому нашему счастью нет предела. Мое детство и юношеские годы прошли в горном селе Кильсели, который был заложен в начале 19 века рядом с древним албанским храмом и горой Кильседаг высотой в 2300 метров. "Кильсе" на азербайджанском языке означает храм. Каждый человек формируется с детства и до конца жизни остается привязанным к месту, где родился и вырос, именно здесь понятие Родины становится священным. Впервые увиденное небо, земля, воздух, окружающий мир, эти различные точки отсчета для каждого человека, чувство вечной привязанности, куда бы ни забрасывала судьба. Родина - это место, куда душа стремится попасть, или откуда она уезжать не хочет, куда вновь хочется возвращаться, даже спустя много лет. И вот , спустя 27 лет, я вернусь в родные края. Конечно, пришлось терпеть все эти годы с болью на душе и ждать этого часа", - отметил писатель.

В последний раз был в родном селе незадолго до трагических событий. Кельбаджар был оккупирован вооруженными силами Армении 2 апреля 1993 года. Тогда он был студентом и учился в Баку.

"Вся моя семья – мать, отец, брат и сестра жили в Кильсели и еще до оккупации в регионе было очень неспокойно, так как с 1988 года армянские сепаратисты в Карабахе устраивали различные провокации, дестабилизировали обстановку. Различными армянскими бандитами – бородачами была перекрыта дорого к нам, идущая через Агдеру. Были очень тяжелые времена, отрезаны от основной части страны, появились перебои с продуктами питания и медикаментами, были лишены света, не могли найти хлеб, дети голодали . Везде действовали армянские банды, которые постоянно нападали на мирных жителей. Я об этом написал еще в 1989 году в газете "Азербайджан", тогда еще был советский режим, но в ответ подвергся гонениям властей страны, меня обвиняли во лжи и распространении дезинформации. Тогда власть ничего не сделала для спасения граждан, напротив, скрывая истинное положение дел, фактически потворствуя армянским сепаратистам. С 1988 года на протяжении пяти лет кельбаджарцы жили в осаде, были созданы отряды самообороны, так держались все это время. Советские войска, которые были призваны для обеспечения безопасности эвакуации азербайджанского населения, на самом деле были лишь ширмой. Могли держать связь только посредством вертолета, который добирался из Евлаха. Этот вертолет мог забрать с собой всего 17-18 человек, а так, шли дожди и был туман вообще оставались без него. Да люди, добравшиеся до Евлаха, оставались на произвол судьбы, жили, где и как придется. Многие спасались, как могли, переходили очень сложные заснеженные перевалы, через горный массив Муров, с огромным трудом минуя ущелья, оберегаясь от каменных оползней, с детьми, женщинами и стариками, за спиной с небольшими пожитками. В своих публикациях я призывал властей в корне пресечь армянский сепаратизм, который впоследствии вылился в агрессию и захвату 20 процентов территории нашей страны", - вспоминает Адиль Джамиль.

Наступательная операция для оккупации Кельбаджарского района, расположенного за пределами Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, в основном, осуществлялась с территории Армении. При наступлении с 27 марта 1993 года были применены тяжелая артиллерия, вертолеты Ми-24 и военные самолеты. В результате оккупации были убиты 511 мирных жителей, 321 взяты в плен или пропали без вести. Во время боевых действий погибли 55 военнослужащих. Под контроль армян перешли 132 населенных пункта, было разрушено более 500 промышленных, строительных, торговых объектов, предприятий общественного питания и бытового обслуживания, 97 школ, 76 учреждений здравоохранения. 53340 кельбаджарцев стали вынужденными переселенцами.

"Все кельбаджарцы, которые жили в Баку, пошли в министерство обороны и потребовали пресечь агрессию, требовали выдать оружие для защиты. Но никчемные власти того времени вместе со своим министром обороны не только скрывали от всего народа истинное положение дел, но даже не могли обеспечить оружием. Более того, у местного населения были даже забраны охотничья ружья. Как в таком случае защищаться? Чем? В Азербайджане царил настоящий хаос!", - вспоминает писатель.

Оккупация Кельбаджарского района стала одной из кровавых страниц военной агрессии Армении против Азербайджана. Некоторые жители района, опасаясь повторения Ходжалинской трагедии, посадили своих детей в грузовые машины, чтобы вывезти их в более безопасное место, подальше от армян. Однако армянские вооруженные подразделения были осведомлены о том, что грузовые машины с детьми проедут через территорию под названием "Туннель". 31 марта 1993 года, когда грузовики с детьми подъезжали к этому месту, их там поджидали армяне, устроившие засаду. Как только машины подъехали к "Туннелю", армяне открыли огонь. С ранеными детьми, оказавшимися в заложниках у армян, обращались очень жестоко, многих до сих пор не вернули. Во время оккупации Кельбаджарского района армяне взяли в заложники более 20 детей…

"Блестящие успехи на фронте, вынудили Армению подписать капитуляцию. Армяне должны были уйти из Кельябджара еще 15 ноября, но попросили еще десять дней. Мы проявили гуманность, а что сделали они – начали сжигать дома, леса, уничтожать животный мир, минировать села. Это и есть их истинная сущность – вандалов, фашистов и лицемеров. Согласно Всесоюзной Переписи населения СССР 1989 года в Кельбаджаре проживало до 99 процентов азербайджанцев, но они и эту территорию хотели армянизировать. На протяжении стольких лет они разрушили наше культурное национальное наследие на оккупированных территориях, нещадно эксплуатировали наши природные богатства, нанесли нам огромный ущерб, привели к миллиону беженцев, тысячам жертв и сломанных судеб. Но мы выиграли вторую Карабахскую войну ценой жизни шехидов и геройства воинов, и освобождаем свои земли! Слава Азербайджану и всему нашему народу! Вечная память шехидам и слава героям!", - добавил Адиль Джамил.

(Автор: Вугар Иманов)