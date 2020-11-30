"Мой друг остался на поле боя! Он тяжело ранен, его обстреливают армяне!"... - Интигам Мамедов спас множество жизней

Интервью 30 ноября 2020 19:04 (UTC+04:00)
"Мой друг остался на поле боя! Он тяжело ранен, его обстреливают армяне!"... - Интигам Мамедов спас множество жизней

БАКУ /Trend Life/ - На Карабахской войне были не только отважные воины, которые героически освобождали от армянской оккупации города и села Азербайджана, но и те, кто были настоящими ангелами-хранителями рядовых солдат и офицеров, и по сей день ими являются. Известно, что войны не обходятся без жертв, также как и без раненых… Одним из таких врачей-героев Отечественной войны является заведующий операционного отделения Центральной районной больницы города Шеки Интигам Мамедов, который в интервью Trend Life рассказал о тех днях, когда пришлось спасать множество жизней.

Он оставил семью, троих детей, и сказал, что отправляется в Баку на курсы повышения квалификации, а сам добровольно отправился в зону боевых действий, чтобы спасать солдат и офицеров. Именно спасать, потому что был первым, кому доставлялись раненые воины с поля боя. Вплоть до окончания боевых действий семья не знала, что он находится в прифронтовой зоне. Кстати, сразу после победы, он почувствовал себя плохо, было сильно подорвано здоровье из-за перегрузок, серьёзно лечился, но сейчас уже восстанавливается.

Интигам Мамедов родился в 1972 году в селе Чайгарагоюнлу Шекинского района. Является одним из самых уважаемых врачей региона. В 1997-2001 годах работал врачом в различных военных частях прифронтовой зоны. С 2001 по 2020 года работал врачом и заведующим онкологическим отделением Шекинской больницы. В 2011-2014 годах обучался в Турции, получив международный сертификат врача-онколога. Является старшим лейтенантом медицинской службы.

"Главная задача врача на войне - спасение жизни, что каждый из нас и старался делать. Десятки врачей под пулями и снарядами постоянно рисковали жизнью, спасая раненых, вынося их с поля боя, оказывая помощь в сложнейших условиях. К сожалению, и среди врачей были потери. Светлая память шехидам! Наш военный госпиталь находился в Нафталане, в районной больнице, где я работал с конца октября в качестве добровольца. Сам город и села Нафталана, как и другие населенные пункты, неоднократно подвергались обстрелам армянских вооруженных сил. В одном из сёл жертвами стали пять членов одной семьи. Но никто ничего не боялся, все продолжали делать свое дело. Каждый из наших врачей и медсестер думал только об этом – спасти как можно больше солдат и офицеров. Работали посменно, но часто приходилось трудиться сутками напролет, чтобы оказать посильную помощь всем пострадавшим. Я, в основном, занимался пострадавшими с осколочными ранениями. Были и легкие ранения, и тяжелые. Многое пришлось пережить, смотря на этих совсем еще молодых солдат… Все раненые с поля боя непосредственно поступали к нам, мы оказывали первую помощь, делали срочные операции, а потом отправляли их в тыл, в медицинские центры Гянджи и Баку", - рассказывает Интигам Мамедов.

Он также принимал участие в спасении мирных граждан Барды. В результате нанесения ВС Армении 28 октября ударов по Барде с применением запрещенных международным правом кассетных боеприпасов погиб 21 мирный житель, около 70 человек получили ранения.

"Особенно хотелось бы отметить неимоверный дух наших солдат и офицеров, которые, несмотря на самые серьёзные ранения, постоянно спрашивали, когда они поправятся. Одни говорили, что ранение только в ногу, поэтому смогут, держа в руках автомат, сражаться. Все порывались на фронт! Они говорили, что там остались их друзья, которым нужна помощь. Был такой случай, когда привезли тяжело раненого солдата, которому пришлось делать срочную операцию. На операционном столе он все время кричал, прося отпустить его: "Мой друг остался на поле боя! Он тяжело ранен, его обстреливают армяне! Не надо меня спасать, спасайте лучше его! Я не смог его спасти! Я обещал его отцу! Как я будут смотреть ему в глаза?!", - этот человек даже в таком тяжелом состоянии думал не о себе, а о том, как спасти друга. Очень много героев пришлось повидать за эти дни. Это настоящие патриоты, которые никогда не думали о себе, только о Родине, о ее освобождении от армянских оккупантов. Благодаря им мы и добились этой Победы, которая будет вписана в славную летопись истории нашего народа", - добавил Интигам Мамедов.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Иран готов участвовать в восстановлении Карабаха – вице-президент
Иран готов участвовать в восстановлении Карабаха – вице-президент
За последние сутки в Иране коронавирусом заразились свыше 13 тысяч человек
За последние сутки в Иране коронавирусом заразились свыше 13 тысяч человек
В Совбезе Ирана заявили, что в стране знали о планировавшемся покушении на физика-ядерщика
В Совбезе Ирана заявили, что в стране знали о планировавшемся покушении на физика-ядерщика
Loading Bars
Лента новостей
Председатель Общества врачей-туркманов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева Политика 19:39
Посвящается освобождению Лачына! (ВИДЕО) Социум 19:36
С нетерпением ждем возвращения Лачына - депутат Милли Меджлиса Политика 19:27
В Азербайджане продлен срок дистанционного обучения Общество 19:21
Турецкие саперы приступили к разминированию на освобожденных территориях Азербайджана Политика 19:13
В Азербайджане утвержден новый состав комиссии по делам и защите прав несовершеннолетних Политика 19:11
Прямые иностранные инвестиции Японии в Грузию увеличились - посольство Японии Бизнес 19:07
"Мой друг остался на поле боя! Он тяжело ранен, его обстреливают армяне!"... - Интигам Мамедов спас множество жизней Интервью 19:04
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Молдовы Политика 18:38
Армянская церковь своим шовинизмом и национализмом пропагандирует агрессию против азербайджанского народа - Джамиль Гулиев Социум 18:35
В Азербайджане зафиксирован стремительный темп развития платежной экосистемы - Ассоциация банков Финансы 18:21
ЗАО "AzerGold" провело аукцион по размещению облигаций Финансы 18:16
Туркменистан выделяет роль транспорта в процессе диверсификации евразийских торгово-экономических связей Туркменистан 18:14
Превентивная дипломатия - неотъемлемая часть нейтралитета Туркменистана - Президент Туркменистана Туркменистан 18:10
Азербайджан осуществил экспорт шелка на сумму на $261 тыс Бизнес 18:07
Число пользователей мобильной связи 4G сети Азербайджана существенно выросло ИКТ 18:04
Азербайджан нарастил экспорт мебели и древесины Бизнес 18:01
Туркменистан готов расширять контакты с ШОС по гуманитарной и научной линиям Туркменистан 18:00
Председатель партии «Джамаат-и-Ислами Пакистан», член Сената Пакистана поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 17:44
Назначен начальник Главного управления полиции Гянджи Политика 17:35
В Азербайджане выявлен еще 2 981 случай заражения коронавирусом, 1 226 человек вылечились Общество 17:34
Путин отказался встречаться с Пашиняном Армения 17:33
В Азербайджане семьи шехидов и инвалидов Карабахской войны обеспечены жильем (ФОТО) Общество 17:29
Бакметрополитен объявляет тендер на покупку услуг Экономика 17:23
Азербайджан увеличил экспорт в Хорватию почти на 50% Бизнес 17:23
Генеральный секретарь Парламента Ирака направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 17:19
«Туркменгаз» объявил тендер на закупку химической продукции Тендеры 17:15
Товарооборот между Азербайджаном и Испанией существенно улучшился Бизнес 17:08
Иран готов участвовать в восстановлении Карабаха – вице-президент Политика 17:02
Президенту пишут: Верим, что благодаря Вам наши освобожденные от оккупации земли будут развиваться, процветать Политика 17:00
Эксперт огласил сроки кратковременного снижения цен на авторынке Азербайджана Транспорт 16:59
В Казахстане будет создан Международный центр развития нефтегазового машиностроения Энергетика 16:58
Еще два муниципалитета Италии выразили поддержку Азербайджану Политика 16:52
ПАО «Ростелеком» России прорабатывает межоператорское сотрудничество с Туркменистаном ИКТ 16:46
Экспорт азербайджанской продукции в Казахстан в годовом исчислении вырос Бизнес 16:43
Казахстан и Россия разрабатывают проект совместного космического ракетного комплекса Бизнес 16:35
Азербайджан наращивает экспорт изделий из чёрного металла Бизнес 16:32
Консорциум «Хазар» объявляет тендер на закупку автошин в Туркменистане Тендеры 16:30
Импорт сырой нефти на НПЗ STAR вырос Энергетика 16:28
Украина работает над обеспечением продовольственной безопасности на рынке Узбекистана Бизнес 16:26
Акиф Исламзаде и Бриллиант Дадашова представили хит 35-летней давности (ВИДЕО) Звёздный мир 16:20
Отремонтированное паромное судно «Барда» передано в эксплуатацию Транспорт 16:07
Между Азербайджаном и Россией необходимо формировать обновленные туристические продукты Бизнес 16:03
Продукт от Pasha Bank удостоен международной награды Финансы 15:58
Алим Гасымов посвятил клип доблестным воинам и шехидам (ВИДЕО) Культура 15:58
В 2020 году фермерам выданы кредиты на сумму более 65 млн манатов Экономика 15:55
Не посещайте освобожденные от оккупации территории - Генпрокуратура Азербайджана (ВИДЕО) Общество 15:51
Технологические решения Microsoft позволят развить многие отрасли экономики ИКТ 15:49
Жемчужины музыки – памяти уроженца Кельбаджарского района ашуга Аллахверди Гямкеша Культура 15:43
В Казахстане продолжаются работы по конверсии исследовательских реакторов ядерного наццентра Энергетика 15:43
БТА заключило контракт на сумму около 3,5 млн манатов ИКТ 15:38
Число мирных жителей Азербайджана, скончавшихся в результате агрессии ВС Армении, достигло 98 человек - Генпрокуратура Происшествия 15:36
За последние сутки в Иране коронавирусом заразились свыше 13 тысяч человек Общество 15:28
Компании Carlsberg Azerbaijan и AzərŞəkər подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО) Общество 15:27
Узбекское агропромышленное агентство объявило тендер на строительство скважины Тендеры 15:21
Подготовлен видеоролик о достопримечательностях города Шуша - госагентство по туризму Общество 15:20
С терминала Джейхан отгружено почти 194 млн баррелей нефти с АЧГ Энергетика 15:20
Переговоры между Ливаном и Израилем по демаркации границы перенесены из-за разногласий Израиль 15:18
Началось разминирование территорий, где будут проложены дорога и коммуникации в город Шуша - ANAMA Общество 15:17
Совершенно новый подход к микрокредитованию от Yelo Bank Общество 15:15
Дорога, соединяющая Тертер и Суговушан, будет сдана в эксплуатацию в ближайшие дни - ANAMA (ФОТО Общество 15:09
Запасы природного газа Туркменистана увеличились - обзор Eni Энергетика 15:06
Частный сектор Туркменистана вносит вклад в производство хлопка-сырца Бизнес 15:05
AccessBank продолжает проводить в филиалах тренинги по повышению навыков гражданской обороны (ФОТО) Экономика 15:04
При сохранении динамики роста заражений COVID-19 в Азербайджане система здравоохранения может столкнуться с большими трудностями - депутат Общество 15:00
Аргентинские компании будут сотрудничать с порталом Azexport и цифровым торговым узлом Бизнес 14:59
Запасы нефти Туркменистана оставались стабильными на протяжении нескольких лет – обзор Eni Энергетика 14:56
Обнародовано количество боеприпасов, обнаруженных ANAMA с 27 сентября Общество 14:53
ОБСЕ делится с Туркменистаном опытом управления рисками при добыче, хранении и транспортировке нефти и газа Энергетика 14:48
Неизлечимо больной человек нашел спасение в горах Товуза (ФОТО) Культура 14:48
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана намерен завершить 2020 год с прибылью - зампред правления Финансы 14:44
Азербайджан нацелен на значительное сокращение потребления пластика Бизнес 14:41
Посещать освобожденные территории опасно - ANAMA Общество 14:35
На сегодняшний день в Азербайджане скончались 535 человек в результате подрывов на минах Общество 14:31
Несколько стран ОПЕК+ выступили за постепенное увеличение добычи нефти с января Арабские страны 14:29
Очередной пропавший без вести во время Ходжалинского геноцида - 16-летний Джаван (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 14:26
В Карабахе я увидел разрушенные кладбища и мечети, превращенные в хлев - известный фотограф(ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 14:23
С начала года Узбекистан незначительно сократил импорт химпродуктов из Турции Турция 14:20
Разработка концепции развития аудита в Азербайджане на 2021-2030 годы находится на завершающем этапе Бизнес 14:19
Турция увеличила товарооборот с Азербайджаном почти на $90 млн Бизнес 14:14
Россия наращивает импорт химпродуктов из Турции Турция 14:13
Бакметрополитен переходит на современные системы управления поездами Транспорт 14:07
В более чем 100 объектах общепита в Азербайджане выявлены нарушения карантина (ФОТО) Экономика 14:04
Черная пятница и новые возможности для электронной коммерции Бизнес 14:00
YARAT представляет выставочный проект "Сотвори себе остров" в Музее живописи Азербайджана Культура 13:55
В базу Ипотечного фонда Азербайджана будут добавлены новые квартиры Бизнес 13:53
«Туркменгаз» втрое увеличил выработку бензина Энергетика 13:53
Состоялось Международное экспертное заседание «Стабильный Каспий: параметры развития» Общество 13:50
В сентябре экономика Грузии сократилась на 3,9 процента Грузия 13:49
Завтра в Баку будет до 11 градусов тепла Общество 13:46
В Совбезе Ирана заявили, что в стране знали о планировавшемся покушении на физика-ядерщика Политика 13:46
Прогноз погоды на декабрь в Азербайджане Общество 13:42
Vətən – памяти шехидов Карабахской войны в поэзии (ВИДЕО) Социум 13:40
Рост числа заражений коронавирусом в Азербайджане делает неизбежным введение жесткого карантина - Язгюль Абдиева Общество 13:37
Итальянский антимонопольный регулятор оштрафовал Apple на €10 млн Европа 13:35
ИВ Сабаильского района представил новый электронный проект (ВИДЕО) Экономика 13:24
Роберто Карлос и юные азербайджанские футболисты: Найти новых друзей и получить незабываемые впечатления Спорт 13:14
В Азербайджане при присвоении «звезд» отелям будет учитываться обеспечение ими мер защиты от COVİD-19 Туризм 13:12
С начала года Туркменистан незначительно сократил импорт химпродуктов из Турции Турция 12:50
Банки-агенты ИКГФ Азербайджана выдали ипотечных кредитов на более чем 1,6 млрд манатов Финансы 12:45
Все новости