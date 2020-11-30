"Мой друг остался на поле боя! Он тяжело ранен, его обстреливают армяне!"... - Интигам Мамедов спас множество жизней

БАКУ /Trend Life/ - На Карабахской войне были не только отважные воины, которые героически освобождали от армянской оккупации города и села Азербайджана, но и те, кто были настоящими ангелами-хранителями рядовых солдат и офицеров, и по сей день ими являются. Известно, что войны не обходятся без жертв, также как и без раненых… Одним из таких врачей-героев Отечественной войны является заведующий операционного отделения Центральной районной больницы города Шеки Интигам Мамедов, который в интервью Trend Life рассказал о тех днях, когда пришлось спасать множество жизней.

Он оставил семью, троих детей, и сказал, что отправляется в Баку на курсы повышения квалификации, а сам добровольно отправился в зону боевых действий, чтобы спасать солдат и офицеров. Именно спасать, потому что был первым, кому доставлялись раненые воины с поля боя. Вплоть до окончания боевых действий семья не знала, что он находится в прифронтовой зоне. Кстати, сразу после победы, он почувствовал себя плохо, было сильно подорвано здоровье из-за перегрузок, серьёзно лечился, но сейчас уже восстанавливается.

Интигам Мамедов родился в 1972 году в селе Чайгарагоюнлу Шекинского района. Является одним из самых уважаемых врачей региона. В 1997-2001 годах работал врачом в различных военных частях прифронтовой зоны. С 2001 по 2020 года работал врачом и заведующим онкологическим отделением Шекинской больницы. В 2011-2014 годах обучался в Турции, получив международный сертификат врача-онколога. Является старшим лейтенантом медицинской службы.

"Главная задача врача на войне - спасение жизни, что каждый из нас и старался делать. Десятки врачей под пулями и снарядами постоянно рисковали жизнью, спасая раненых, вынося их с поля боя, оказывая помощь в сложнейших условиях. К сожалению, и среди врачей были потери. Светлая память шехидам! Наш военный госпиталь находился в Нафталане, в районной больнице, где я работал с конца октября в качестве добровольца. Сам город и села Нафталана, как и другие населенные пункты, неоднократно подвергались обстрелам армянских вооруженных сил. В одном из сёл жертвами стали пять членов одной семьи. Но никто ничего не боялся, все продолжали делать свое дело. Каждый из наших врачей и медсестер думал только об этом – спасти как можно больше солдат и офицеров. Работали посменно, но часто приходилось трудиться сутками напролет, чтобы оказать посильную помощь всем пострадавшим. Я, в основном, занимался пострадавшими с осколочными ранениями. Были и легкие ранения, и тяжелые. Многое пришлось пережить, смотря на этих совсем еще молодых солдат… Все раненые с поля боя непосредственно поступали к нам, мы оказывали первую помощь, делали срочные операции, а потом отправляли их в тыл, в медицинские центры Гянджи и Баку", - рассказывает Интигам Мамедов.

Он также принимал участие в спасении мирных граждан Барды. В результате нанесения ВС Армении 28 октября ударов по Барде с применением запрещенных международным правом кассетных боеприпасов погиб 21 мирный житель, около 70 человек получили ранения.

"Особенно хотелось бы отметить неимоверный дух наших солдат и офицеров, которые, несмотря на самые серьёзные ранения, постоянно спрашивали, когда они поправятся. Одни говорили, что ранение только в ногу, поэтому смогут, держа в руках автомат, сражаться. Все порывались на фронт! Они говорили, что там остались их друзья, которым нужна помощь. Был такой случай, когда привезли тяжело раненого солдата, которому пришлось делать срочную операцию. На операционном столе он все время кричал, прося отпустить его: "Мой друг остался на поле боя! Он тяжело ранен, его обстреливают армяне! Не надо меня спасать, спасайте лучше его! Я не смог его спасти! Я обещал его отцу! Как я будут смотреть ему в глаза?!", - этот человек даже в таком тяжелом состоянии думал не о себе, а о том, как спасти друга. Очень много героев пришлось повидать за эти дни. Это настоящие патриоты, которые никогда не думали о себе, только о Родине, о ее освобождении от армянских оккупантов. Благодаря им мы и добились этой Победы, которая будет вписана в славную летопись истории нашего народа", - добавил Интигам Мамедов.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)