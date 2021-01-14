Анар Шушалы рассказал о первом концерте в освобожденном городе Шуша (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Объявление Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым города Шуша культурной столицей страны вызвало большую радость и гордость не только у меня - уроженца города Шуша, работающего в сфере культуры, но и у азербайджанцев всего мира. Об этом Trend Life сказал заслуженный артист Азербайджана, известный вокалист Анар Шушалы.

Вокалист подчеркивает, что этим историческим решением Президент Ильхам Алиев еще раз показал всему миру стратегическую, духовную, культурную и историческую значимость для Азербайджана города Шуша, который, как известно, называют Консерваторией Кавказа.

"Теперь, наряду с прекрасным городом Баку, в Азербайджане есть культурная столица – Шуша, город с очень древней и славной историей, уникальной природой. Объявление города Шуша культурной столицей Азербайджана - большое и значимое событие в жизни нашего народа, которое также возлагает на нас огромную ответственность за сохранение, развитие и пропаганду богатого культурного наследия этого прекрасного края. И мы оправдаем это высокое доверие", - отметил заслуженный артист.

Анар Шушалы отмечает, что город Шуша подарил Азербайджану людей уникального таланта, выдающихся деятелей, которые всегда прославляли родной край и весь Азербайджан.

"Сколько выдающихся деятелей подарил нам этот замечательный край – среди них представители мугама, вокального искусства, инструментальной музыки, театра, литературы, науки, искусства ковроткачества, живописи, архитектуры, медицины, военного дела и других сфер. Перечислять их имена можно очень долго... Конечно, среди них нельзя не упомянуть имя великого Узеира Гаджибейли - выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства", - сказал он.

Заслуженный артист Анар Шушалы подчеркивает, что город Шуша также известен своей уникальной архитектурой.

"Жемчужинами архитектуры считаются: Верхняя мечеть Гевхар-аги и Нижняя мечеть Гевхар-аги, построенные архитектором Кербалаи Сафихан, 17 кварталов (мехелле) города, в каждом из которых родники, бани, Караван-сараи, торговые объекты, жилые массивы, знаменитый источник Хан Гызы. При строительстве города была построена канализационная сеть для отвода паводков и сточных вод, что можно считать образцом высокоразвитой городской инфраструктуры того времени. Город Шуша также известен как горноклиматический курорт. Чудесные лечебные свойства минеральной воды и чистый воздух этого города позволяют излечить многие болезни", - рассказал вокалист.

Анар Шушалы отмечает, что 2020 год золотыми буквами вписан в славную историю Азербайджана.

"Мы освободили от армянской оккупации наши исконные земли. 44-дневная Отечественная война, золотыми буквами вписана в историю нашего народа, а ее проведение считается новшеством в военной науки.

Край, где я родился и вырос, наконец, освобожден от захватчиков. Я очень счастлив, что после долгой разлуки с родным краем, выступил там на легендарной Джыдыр-дюзю с первой концертной программой перед нашими доблестными военнослужащими – освободителями города Шуша.

Выражаю глубокую благодарность Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Азербайджана, Президенту Ильхаму Алиеву и нашей доблестной, победоносной армии. Шехиды всегда будут жить в наших сердцах, мы останемся у них в неоплатном долгу вечно. Да упокоит Аллах их души", - сказал Анар Шушалы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)