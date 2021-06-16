Марат Шафиев: Улитка, ползущая к Фудзияме, не минует Хазар

Интервью 16 июня 2021 15:33 (UTC+04:00)
Марат Шафиев: Улитка, ползущая к Фудзияме, не минует Хазар

БАКУ /Trend Life/ - Литературная ассоциация "Луч" при Союзе писателей Азербайджана проводит IV Республиканский конкурс "Хайку на волнах Хазара".

В интервью Trend Life один из членов жюри Марат Шафиев рассказал об истории и целях проведения литературного конкурса.

Марат Шафиев - член Союза писателей Азербайджана. Награжден Почетным знаком Межправительственной ассамблеи СНГ (2019) за заслуги в развитии культуры. Автор прозаических и поэтических книг. Является составителем различных альманахов. Основатель и первый председатель Литературного объединения "Содружество".

История проведения конкурса, который проводится раз в два года, началась еще в конце 20 века.

"В 1999 году, в 27 номере газеты "Аргументы и факты", выпускающемся тиражом 33 миллионов экземпляров, целая полоса была отдана стихам – лучшие тексты Первого Всероссийского конкурса хайку. Всего поступило 12 тысяч работ, и победила Марина Хаген из Челябинска: В тени ветвей скачет тень воробья. Эта публикация вдохновила бакинского поэта Тофика Агаева на сочинение собственных трёхстиший. Они печатались в авторитетном журнале "Арион" и даже в "Антологии русского трёхстишия", составленного Михаилом Бару. Я выступал редактором нескольких книг Агаева, в частности: "Выбери звезду", "Крик кукушки", "Третье крыло", "Луна любви", и сам заразился этой миниатюрной формой. А потом у нас созрел вопрос: кто ещё в Баку этим занимается? И в 2014 году был проведён Первый республиканский конкурс. Первыми победителями стали Натаван Мустафаева, Лейла Бегим, Ильхам Бадалбейли. Количество участников никогда не превышало 20 человек, зато география проживания наших соотечественников очень широкая: Москва, Лондон, Прага, Белгород, Красноярск".

Хайку – жанр традиционной японской лирической поэзии вака, известный с XIV века. В самостоятельный жанр эта поэзия, носившая тогда название хокку, выделилась в XVI веке; современное название было предложено в XIX веке поэтом Масаока Сики. Поэт, пишущий хайку, называется хайдзин. Хокку – это японские трехстишия, в которых отображается красота природы и переживания человека. Существуют правила написания хокку, которые невозможно нарушить. Первая строка должна состоять из пяти слогов, вторая из семи, третья, как и первая – из пяти. Всего же хокку должно состоять из 17 слогов.

Этот жанр японской литературы, склонный к дзену и апеллирующий не к смыслу, а к чувствам, постепенно находит благодатную почву в нашей стране.

"Семечко только посажено, а становление – процесс длительный. Если говорить о дзенском созерцании – то это не привилегия японцев. Все мировые религии, чем ближе к их мистической сердцевине, обнаруживают удивительное сходство. Я даже позволю себе ересь: иногда мне кажется, что, например, исламский суфизм – тот же дзен, только приспособленный к другим условиям".

Традиция хайку подразумевает цепь исторической преемственности. Улитка, ползущая к Фудзияме, не минует Хазар.

"Если бакинская, назовём её так, школа, окажется живучей, то связь обнаружится. Но уже сейчас можно указать на тот факт, что когда японская полиция пришла арестовывать Рихарда Зорге, он лежал на диване в своей квартире с томиком Ранрана. А самурай Ранран, оставив службу, поселился в Эдо и изучал поэзию под руководством Басё. Рихард Зорге – разведчик, изменивший историю Японии, как известно, родился в пригороде Баку, в посёлке Сабунчи".

С 2021 года конкурс носит имя недавно умершего первого бакинского хайдзина (поэт хайку) Тофика Агаева (Тофа). Марат Шафиев называет Тофига Агаева первым бакинским хайдзином.

"Хайдзин – это человек, который не только пишет хайку, но и живёт согласно заявленному манифесту. А в Тофе это гармонично сочеталось: слово и поступок, наивность и мудрость, другая ипостась Тофы – детский писатель. Поэтому я посчитал естественным, чтобы отныне конкурс носил его имя. И ещё я хотел бы выразить благодарность профессору филологии Тофику Меликли и кукольному мастеру Пярвизу Гусейнову, которые не оставили меня в одиночестве и поддержали всеми силами".

Победитель конкурса удостаивается медали и диплома от Союза писателей Азербайджана. Награждение пройдет в Бакинском книжном центре. Лучшие работы опубликуются в журнале "Литературный Азербайджан". Оргкомитет имеет право выпустить печатный сборник из представленных текстов.

Авторы, в том числе азербайджанцы или бывшие граждане Азербайджана, проживающие за пределами страны, могут представить на конкурс не более 10 хайку собственного сочинения на русском языке. Тематика не ограничена, но хайку, упоминающая Хазар, поощряется дополнительным баллом.

Срок приема произведений с 1 июня по 1 октября 2021 года. Авторы, посылая свои произведения на электронный адрес: [email protected] (с пометкой: Конкурс), должны указать свое имя, фамилию и место проживания. Произведения авторов, не указавших личные данные, до участия в конкурсе не допускаются. Не рассматриваются и тексты, присланные на предыдущие три конкурса. Каждому автору присваивается порядковый номер. На итоговом собрании, время которого будет обнародовано дополнительно, жюри объявляет победителя под этим порядковым номером, и только тогда становятся известными его фамилия и имя. Медаль вручается лично победителю или его доверенному лицу в пределах города Баку.

Произведения не рецензируются, и переписка с участниками конкурса не ведется. Решение жюри окончательно, апелляция на его решение не принимается.

Информационная поддержка - Trend.az

(Автор: Вугар Иманов)

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