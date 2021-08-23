День в селе не променяю на год комфорта в городе. На пути к живописному водопаду Мамырлы - экспозиция Ровшана Ширинова (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Прямо на пути к живописному водопаду Мамырлы в селе Лекит открылась экспозиция Ровшана Ширинова под названием "Красота родного края – в лицах и природе", сообщает Trend Life.

Село Лекит расположено на севере Азербайджана, в Гахском районе. По мнению историков, в названии села сохранен этноним древнего албанского племени легов. Здесь же в лесной чаще располагается водопад Мамырлы, название которого в переводе означает "Мшистый", что связано с многолетним процессом зарастания водопада зеленым мхом. Водопад располагается на высоте 550 метров над уровнем моря.

59-летний художник, несмотря на отсутствие профессионального художественного образования, создал живописные полотна, в которых отражена любовь к Родине, к родной земле, историческим и культурным ценностям. Он написал портреты известных личностей и жителей Гахского района.

Интересно, что Ровшан Ширинов по профессии - агроном, он даже работал маляром, восемь лет был председателем местного муниципалитета, а профессионально начал заниматься живописью лишь в возрасте 40 лет. Художник предпочитает создавать работы в жанрах реализма, натюрморта и портрета.

"С детства у меня большая любовь к рисованию, мечтал учиться в Ленинграде, но отец был против этого, говорил, что картинами семью не прокормишь. Поэтому я окончил Государственный аграрный университет в Гяндже по специальности агроном. До развала Союза работал бригадиром в родном селе. А по вечерам после работы уединялся и рисовал… Меня никто не учил изобразительному искусству, всего достигал сам… И вдохновляла меня на это красота родного края, удивительные жители этого региона - добрые, трудолюбивые, искренние, не испорченные современной цивилизацией. И в эти моменты я по-настоящему отдыхал душой! Для меня является истиной, что прекрасная природа отражается на характере людей. Например, люди, живущие в горах, отличаются немного тяжелым характером. Так и я формировался как художник, а моим любимым цветом по-прежнему является зеленый, отражающий природу, весну и лето", - говорит Ровшан Ширинов.

Его выставки проходили в Баку, регионах Азербайджана и Иране. Ширинова приглашали работать в столицу Азербайджана, но привязанность к родной земле так и не позволила ему покинуть этот прекрасный край.

"Многие стремятся в столицу и большие города, а зачем? Художнику необходима естественная среда обитания для создания искренних, на мой взгляд, произведений. Ни один день в родном селе не променяю на год комфортной жизни в городе. Было время, когда несколько лет жил в Баку в связи с учебой детей, но меня всегда тянуло обратно, а ныне я счастлив, что именно здесь создаю свои работы. Конечно, в городе для художника больше шансов стать популярным, принимать участие в выставках и различных проектах. Но я предпочитаю родное село и демонстрировать свои работы в регионах страны. Мне очень нравятся отражать в работах лица людей, сельчан, жителей региона. А живописные пейзажи и мотивы родного края - это особая ниша моей души", - говорит художник, который, несмотря на высокие отзывы любителей живописи и коллег, всегда недоволен своими работами.

"Надо еще больше и больше работать, чтобы совершенствовать мастерство. В завершенных работах всегда нахожу штрихи, которые можно было бы добавить, расширить или же вообще построить композицию по-другому. Совершенству нет предела, когда стараешься запечатлеть красоты родного края и воздать должное людям этой благословенной земли", - добавил Ровшан Ширинов.

(Автор: Вугар Иманов)