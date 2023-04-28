Великий лидер Гейдар Алиев всегда подчеркивал роль национальной музыки в обогащении культурного наследия - Рамиз Гулиев

БАКУ /Trend Life/ - Прославленный исполнитель на таре, кавалер государственных орденов "Шохрат" и "Шараф", лауреат Государственной премии, профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист Азербайджана Рамиз Гулиев поделился с Trend Life воспоминаниями о великом лидере Гейдаре Алиеве.

"При непосредственной инициативе великого лидера Гейдара Алиева в городах СССР проводились Дни азербайджанской культуры, в стране отмечались юбилеи известных деятелей литературы, искусства и науки, их деятельность была отмечена высокими государственными наградами и почетными званиями, великим личностям были воздвигнуты памятники. Общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда стремился обеспечить свободу творчества, необходимые условия труда и быта творческой интеллигенции, артистов, представителей музыкальной культуры, и держал все эти вопросы в центре внимания, всегда проявлял о нас особую заботу и внимание", - сказал Рамиз Гулиев.

Он отметил, что великий лидер Гейдар Алиев считал, что одними из главных условий подъема национального духа являются родной язык и национальная музыкальная культура.

"Еще в 1974 году, когда я стал победителем V Всесоюзного конкурса артистов эстрады, проходившего в Москве, и вернулся в Баку, мне сообщили, что во Дворце Республики должно состояться государственное мероприятие, в котором примет участие Гейдар Алиев, и я должен выступить на этом концерте. Мероприятие прошло на высоком уровне, после его окончания Гейдар Алиев лично встретился со всеми нами за кулисами. Он поздравил молодых исполнителей и поинтересовался их достижениями, а также проблемами. В ходе нашей беседы Гейдар Алиев рассказал об особенностях исполненного мною на концерте мугама “Орта Махур”, о своей любви к тару - нашему национальному музыкальному инструменту, об увлечении игрой на этом инструменте и даже о том, что в юности он некоторое время даже учился в классе игры на таре. Гейдар Алиев также отметил, что тар бессмертен и обладает широкими возможностями в плане исполнения", - вспоминает Рамиз Гулиев.

Он подчеркнул, что общенациональный лидер Гейдар Алиев проводил большую работу для укрепления идеологии азербайджанства, подъема национально-духовного самосознания, сохранения культурного наследия, материальных и духовных ценностей азербайджанского народа.

"Еще в ранние периоды руководства Гейдара Алиева страной по его поручению в городах и районах Азербайджана проводились культурные встречи с сельскими трудящимися нашей страны. Часто Гейдар Алиев лично участвовал в этих мероприятиях, встречался с трудящимися, интересовался проблемами народного хозяйства, обсуждал вопросы образования, культурного развития, обучения и воспитания подрастающего поколения. В ходе таких встреч со специально подготовленной программой перед тружениками обязательно выступали именитые, любимые народом поэты, писатели, актеры, известные музыкальные исполнители и другие деятели искусства", - рассказывает народный артист.

По его словам, великий лидер Гейдар Алиев всегда подчеркивал роль национальной музыки в обогащении нашего культурного наследия, особое внимание уделял вопросам издания произведений известных деятелей культуры и искусства, создания их домов-музеев, празднования их юбилеев. Благодаря великому лидеру были созданы историко-краеведческие музеи во всех регионах Азербайджана, проведены мероприятия по более глубокому изучению азербайджанского фольклора, развитию национальной музыки, ашугского искусства и мугама.

"Это позволило раскрыть и систематизировать важные концептуальные идеи представителей научной и культурной элиты Азербайджана, связанные с судьбоносными вопросами, прошлым и будущим нации и, как следствие, послужить укреплению национальной мысли, а также формированию мировоззрения подрастающего поколения. Гейдар Алиев подчеркивал, что мугам – это великолепный памятник культурного и духовного наследия азербайджанского народа. Азербайджанскую музыку невозможно представить без мугама, который сформировался на богатой философской и литературной основе. Как отмечал наш великий лидер, у всех нас одна Родина - это Азербайджанское государство. Азербайджанец может жить где угодно, но не должен забывать об азербайджанстве, своем языке, религии, национальных музыкальных традициях. Его сердце должно постоянно биться с родным Азербайджаном", - отметил народный артист.

Он подчеркнул, что великий лидер Гейдар Алиев всегда проявлял отеческую заботу о культуре, считая необходимым ее сохранение для духовного развития народа.

"В этом году отмечается 100-летие великого лидера Гейдара Алиева, с именем которого связано создание современного демократического и процветающего государства, стремление к высоким национально-нравственным ценностям. Сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев, продолжающий политическую линию общенационального лидера, вписывает новые славные страницы в историю независимой государственности Азербайджана", - добавил Рамиз Гулиев.