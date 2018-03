В Баку прошла роскошная свадьба Рилаи, или Танго Любви (ЭКСКЛЮЗИВ, ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Свадьба для каждого человека является одним из самых главных событий в жизни. Это праздник любви, день рождения новой семьи. Свадьба с любимым человеком - это яркое событие, воистину главный бал Любви, которое запоминается на всю жизнь. Главными лицами на этом торжестве являются жених и невеста. Невеста - самой очаровательной, а жених - самым элегантным. Свадьба - это сказочное событие, которое ждёт с нетерпением каждая любящая пара, желая, чтобы этот день был насыщен позитивом, эмоциями, смехом, улыбками, красками и оригинальностью.

Таким и останется в памяти этот счастливый день популярной певицы, финалистки национального музыкального конкурса "Большая сцена" Рилаи Гусейнзаде и генерального директора компании ASEP (Azfar Sport Events & Promotion) Андрея Сарычева.

Роскошное свадебное торжество прошло в окружении близких и родных, было множество поздравлений и ярких эмоций! Рилая и Андрей светились от счастья и даже подготовили необычный сюрприз - переодевшись посреди свадебного торжества, они исполнили один из самых сложных и эмоциональных танцев – танго. Причем, обучились этому танцу у хореографа Заура Мамедова всего за четыре урока. Вы только посмотрите на видео и увидите, что это настоящее Танго Любви. И лучше всяких слов эмоции Андрея и Рилаи отражены в фото с праздничного вечера, которые эксклюзивно предоставлены Trend Life.

(Автор: Вугар Иманов)

