Феерическим шоу Дуа Липа завершила Гран-при Азербайджана Формула 1 (ВИДЕО, ФОТО)

30 апреля 2018 02:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку завершился четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 Гран-при Азербайджана, начавшийся 27 апреля. Зрителям было представлено не только яркое автоспортивное шоу на улицах Баку, но и грандиозная музыкальная программа с участием мировых звезд - Jamiroquai, Кристины Агилеры и Дуа Липы.

Феерическим шоу в Baku Crystal Hall известной британской певицы, автора песен и модели Дуа Липа стал заключительный день Формула 1, а также афтепати с участием одного из топовых диджеев, мультиплатинового музыканта из Парижа Martin Solveig, который представит высокоэнергичный сет.

За предыдущие дни в Baku Crystal Hall с большой концертной программой выступила всемирно известная американская певица, актриса, танцовщица, телезвезда, посол доброй воли ООН, обладательница шести премий "Грэмми" Кристины Агилера, и дуэт топовых диджеев из Швеции Axwell Λ Ingrosso, а также с зажигательным шоу - всемирно известная британская группа Jamiroquai и топовый нидерландский музыкальный продюсер и диджей Afrojack.

Напомним, что победителем Гран-при стал пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон, второе место занял Кими Райконнен (Ferrari), а третье - Серхио Перес (Force India). Кубок конструкторов – Mercedes.

Протяженность бакинского трека составляет 6 километров, а общая дистанция – 306 километров. Бакинский трек, где безопасность обеспечена на высочайшем уровне, входит в категорию самых скоростных. Ширина самой широкой части трекасоставляет 13 метров, а самой узкой части вокруг «Ичеришехер», в том числе на 7-м и 8-м поворотах – 7,6 метра. Старт и финиш - площадь «Азадлыг». В рамках Гран-при Азербайджана Формулы 1 в Баку также состоялись соревнования Формулы 2.

(Автор: Вугар Иманов)

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