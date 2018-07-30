Тройные впечатления Artik & Asti на берегу Каспия Баку (ФОТО)

30 июля 2018 19:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Украинская поп-группа Artik & Asti (Артём Умрихин и Анна Дзюба) в третий раз приняли участие в Международном музыкальном фестивале "ЖАРА 2018" в Баку, сообщает Trend Life.

"Каждый раз приезжая на фестиваль "ЖАРА" в Баку, стараемся быть с первого до последнего дня, чтобы полностью насладиться этой праздничной атмосферой, еще больше узнать о вашей прекрасной стране и людях. Мы в третий раз приезжаем на фестиваль и у нас тройные впечатления (смеется), самые лучшие. Это замечательный проект мира, дружбы и творческого развития", - сказал Trend Life Артём Умрихин.

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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