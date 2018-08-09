Азербайджанская кухня – самая лучшая на Кавказе – группа "Банд Эрос" (ФОТО)

9 августа 2018 14:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Участники популярной российской группы "Банд Эрос" поделились с Trend Life впечатлениями о пребывании в Баку и Международном музыкальном фестивале "ЖАРА 2018".

"В Баку как всегда жарко и все супер! Мы очень счастливы были принять участие в столь грандиозном и потрясающем фестивале "ЖАРА". Это самый необычный, крутой, пляжный и летний фестиваль! Замечательные зрители, красивый мегаполис, очень уютно и зажигательно, все на высшем уровне, а азербайджанская кухня – самая лучшая на Кавказе", - отметили участники группы.

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте Баку Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Напомним, что с 3 августа началась трансляция фестиваля на Первом канале России.

(Автор - Вугар Иманов. Фото – Заур Мустафаев)

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