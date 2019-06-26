Российский певец снимает клип в Азербайджане на фоне золотисто-красных гор

26 июня 2019 15:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Генеральный продюсер радиостанции "Жара FM", известный российский исполнитель азербайджанского происхождения Bahh Tee (Бахтияр Алиев) снимает в Азербайджане клип, сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу музыканта в Instagram.

"Приехали в Азербайджан снимать клип на одну из песен с нового альбома. Всего планируем снять три клипа к альбому. Надеюсь, у нас получится. Так что не спрашивайте, почему альбом выйдет только пятого октября - потому что ещё кучу всего к нему надо сделать. Как минимум, снять три клипа за два месяца…", - написал Bahh Tee.

Поделившись фотографией музыкант указал геолокацию – Хызы, из чего следует полагать, что съемки проходят именно там.

Отметим, что Хызынский район – один из красивейших уголков Азербайджана. Хызы расположен в 104 километрах от Баку. Там удивительный ландшафт местности и горы. Горы невысокие, самая высокая точка находится на высоте 958 метров над уровнем моря. Золотисто-красные горы – это невероятное зрелище, завораживающее своей красотой.

Напомним, что видеоклипы на композиции Bahh Tee "Неужели ты моя?", "Курортный роман" и на хит "Баку", записанный вместе с всемирно известным исполнителем мугама, народным артистом Азербайджана Алимом Гасымовым сняты также в Азербайджане.

(Автор: Джани Бабаева)

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