Народный артист Азербайджана подарил отличное настроение жителям Дальнего Востока (ФОТО)

15 октября 2019 14:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На днях завершились гастроли народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова (EMIN) по Дальнему Востоку России, где он побывал впервые, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт исполнителя.

Концерты в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске собрали полные залы. Несмотря на разницу во времени и насыщенный график, EMIN и его бенд подарили зрителям самые яркие эмоции и музыкальные вечера, полные отличного настроения, юмора, и, конечно же, любимых песен. Традиционно в городах прошли встречи с благотворительными организациями, участвующими в акции "Бумеранг добра", а также общение с местными журналистами.

16 октября пройдёт благотворительный концерт музыканта в Кемерово, 17 октября - Новосибирске, 18 октября - Томске, 19 октября - Красноярске.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • Народный артист Азербайджана подарил отличное настроение жителям Дальнего Востока (ФОТО)
  • Народный артист Азербайджана подарил отличное настроение жителям Дальнего Востока (ФОТО)
  • Народный артист Азербайджана подарил отличное настроение жителям Дальнего Востока (ФОТО)
  • Народный артист Азербайджана подарил отличное настроение жителям Дальнего Востока (ФОТО)
  • Народный артист Азербайджана подарил отличное настроение жителям Дальнего Востока (ФОТО)
  • Народный артист Азербайджана подарил отличное настроение жителям Дальнего Востока (ФОТО)
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