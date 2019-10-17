Азербайджанская телеведущая встретилась с Викторией Бекхэм (ФОТО)

17 октября 2019 10:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская телеведущая и блогер Гюнель Гумбатова, проживающая в США, встретилась с дизайнером, бизнесвумен и экс-участницей Spice Girls Викторией Бекхэм. Об этом Гюнель Гумбатова рассказала на своей странице в Instagram.

Поделившись совместной фотографией с Викторией Бекхэм, Гюнель Гумбатова назвала всемирно известного дизайнера примером для подражания.

Гумбатова отметила, что ей очень приятно находиться в числе гостей Виктории Бекхэм на частном мероприятии, приуроченном к запуску новой косметической линии, разработанной бизнесвумен.

Напомним, что в 2015 году Гюнель Гумбатова вышла замуж за гражданина США Фируза Солиева. В середине 2018 года она приняла решение о переезде в США.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • Азербайджанская телеведущая встретилась с Викторией Бекхэм (ФОТО)
  • Азербайджанская телеведущая встретилась с Викторией Бекхэм (ФОТО)
  • Азербайджанская телеведущая встретилась с Викторией Бекхэм (ФОТО)
  • Азербайджанская телеведущая встретилась с Викторией Бекхэм (ФОТО)
  • Азербайджанская телеведущая встретилась с Викторией Бекхэм (ФОТО)
  • Азербайджанская телеведущая встретилась с Викторией Бекхэм (ФОТО)
  • Азербайджанская телеведущая встретилась с Викторией Бекхэм (ФОТО)
  • Азербайджанская телеведущая встретилась с Викторией Бекхэм (ФОТО)
  • Азербайджанская телеведущая встретилась с Викторией Бекхэм (ФОТО)
  • Азербайджанская телеведущая встретилась с Викторией Бекхэм (ФОТО)
  • Азербайджанская телеведущая встретилась с Викторией Бекхэм (ФОТО)
  • Азербайджанская телеведущая встретилась с Викторией Бекхэм (ФОТО)
  • Азербайджанская телеведущая встретилась с Викторией Бекхэм (ФОТО)
  • Азербайджанская телеведущая встретилась с Викторией Бекхэм (ФОТО)
  • Азербайджанская телеведущая встретилась с Викторией Бекхэм (ФОТО)
  • Азербайджанская телеведущая встретилась с Викторией Бекхэм (ФОТО)
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