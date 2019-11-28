Бриллиант Дадашева посвятила клип супругу (ВИДЕО)

28 ноября 2019 13:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашева представила вниманию поклонников видеоклип на композицию "Şükür ola", сообщает Trend Lİfe.

По словам исполнительницы, данную композицию она посвятила своему супругу Адаляту Гаджиеву, приурочив ее ко дню его рождения. "Ровно 31 год, ежедневно, говорю тебе слова из этой песни. В течение этих лет ни разу на тебя не обиделась. Люблю тебя", - признается народная артистка.

Автором слов и музыки композиции является Фарид Керимли. В видеоклипе наряду с Бриллиант Дадашевой также заняты модели Марина Дар и Кянан Мехди. Съемки видеоклипа проходили в Губе

Отметим, что супруг Бриллиант Дадашевой заслуженный работник культуры Адалят Гаджиев – является директором Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • Бриллиант Дадашева посвятила клип супругу (ВИДЕО)
  • Бриллиант Дадашева посвятила клип супругу (ВИДЕО)
  • Бриллиант Дадашева посвятила клип супругу (ВИДЕО)
  • Бриллиант Дадашева посвятила клип супругу (ВИДЕО)
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