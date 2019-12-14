Вы просили - мы исполняем: HammAli & Navai в жарком Баку

14 декабря 2019 12:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Популярные российские рэперы азербайджанского происхождения, участники дуэта HammAli & Navai (Александр Алиев и Наваи Бакиров) выступят в Баку на Международном музыкальном фестивале "ЖАРА 2020", сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу проекта в Instagram.

Сольный концерт дуэта состоится 1 августа.

"Вы просили - мы исполняем! Главные хитмейкеры года HammAli & Navai 1 августа устроят настоящую жару на сцене нашего фестиваля!" - отмечено на странице фестиваля.

HammAli & Navai - творческий тандем, ставший настоящим открытием 2018 года в России и на ее официальных интернет-площадках, благодаря сочетанию танцевальной музыки и пронзительной рэп-лирики. Выпустив несколько хитов подряд: "Пустите меня на танцпол", "Ноты", "Хочешь, я к тебе приеду", "Цветок" и альбом "JANAVI", ребята стремительно взлетают на вершины музыкальных чартов и завоёвывают любовь аудитории.

В следующем году фестиваль "ЖАРА" пройдет 29 июля – второго августа. Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

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