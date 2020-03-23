Праздничное онлайн-общение с азербайджанскими звездами

БАКУ /Trend Life/ - Главное Управление культуры города Баку приступает к реализации проекта "Bayram ünsiyyəti" ("Праздничное общение"), сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

"Главное Управление культуры города Баку запускает проект "Праздничное общение" под хэштегом #senetinle в рамках мер солидарности в борьбе с угрозой коронавируса, а также чтобы подарить зрителям хорошее настроение и организовать их досуг", - говорится в сообщении.

В рамках проекта известные деятели искусства, артисты в режиме онлайн представят концертные программы, пообщаются с поклонниками.

Первым участником проекта станет народный артист Азербайджана Эйюб Ягубов. Проект в режиме онлайн будет представлен 23 марта в 17.00 по бакинскому времени на официальной странице Главного Управления культуры города Баку в Instagram - @bakimedeniyyetidaresi, на странице народного артиста - @eyyub.yaqubov.

(Автор: Джани Бабаева)