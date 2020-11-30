Акиф Исламзаде и Бриллиант Дадашова представили хит 35-летней давности (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Корифей азербайджанского искусства Акиф Исламзаде и народная артистка Бриллиант Дадашева презентовали клип на песню "Hər şəy gözəldir həyatda", исполненную 35 лет назад, сообщает Trend Life. Автор музыки – заслуженный деятель искусств Джаваншир Гулиев, слова - Ариф Абдулзаде. Проект реализован Caspian Media Group.

Эта песня стала хитом еще в 1985 году, и была представлена Акифом Исламзаде и Бриллиант Дадашовой на Всесоюзном фестивале молодежи в Москве. Для народной артистки она является одной из первых композиций в ее творчестве. В новой версии Бриллиант Дадашова исполнила хит одна. Как известно, вследствие болезни в 1986 году, Акиф Исламзаде потерял голос и с тех пор в качестве певца не выходил на сцену. В 1992-1993 годах возглавлял Управление культуры города Баку. Его песни, которые продолжают звучать и радовать слушателей, до сих пор исполняют многие звезды отечественной эстрады. Произведения Акифа Исламзаде хранятся в Золотом фонде Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)