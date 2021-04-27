Азербайджанцы номинированы на премию популярного российского телеканала

БАКУ /Trend Life/ - Популярные в России исполнители азербайджанского происхождения – народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), а также Jony (Джахид Гусейнли), дуэт HammAli & Navai (Александр Алиев и Наваи Бакиров) и дуэт Rauf & Faik (Рауф и Фаик Мирзоевы) в числе номинантов на российскую премию "МУЗ-ТВ 20/21. Начало света", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт МУЗ-ТВ.

В этом году самая престижная музыкальная награда российского шоу-бизнеса будет вручена в десяти категориях. Церемония вручения состоится в Москве 4 июня.

Певец Jony номинирован в следующих категориях - "Лучший исполнитель", "Лучшее мужское видео" ("Комета"), "Лучшая песня" ("Комета").

Наряду с этим, в номинации "Лучшая коллаборация" представлен дуэт EMINа и Jony на композицию "Камин".

За награду в номинации "Лучшая коллаборация" также поборется дуэт Rauf & Faik с песней "Если тебе будет грустно", исполненную вместе с Niletto.

В номинации "Лучшая группа" награду может получить дуэт HammAli&Navai.

Ежегодная российская телевизионная премия в области популярной музыки Муз-ТВ (Премия Муз-ТВ) вручается телеканалом Муз-ТВ с 2003 года. Список номинантов формируется на основании решения экспертного жюри, а затем на официальном сайте премии проводится зрительское голосование.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)