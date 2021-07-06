Баку слезам не верит (ВИДЕО)

Звёздный мир 6 июля 2021 16:55 (UTC+04:00)
Баку слезам не верит (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский телеведущий, композитор и исполнитель Мурад Ариф презентовал в соцсетях новый клип, снятый на песню "Bakı göz yaşlarına inanmır" (Баку слезам не верит), сообщает Trend Life.

Трек, автором которого является сам Мурад Ариф, выпущен на музыкальном лейбле RÄNG – режиссер клипа Эмин Мехдиев. По словам исполнителя, главным лейтмотивом композиции стало осуждение лицемерия и предательства, искоренение пороков людей, вера в человеческую добродетельность, честность и верность.

Примечателен и тот факт, что к съемкам клипа были привлечены не актеры, а реальная влюбленная пара Айсель и Эльмир, которые ранее были задействованы в съемках клипа заслуженной артистки Севды Алекперзаде на песню "Demə" (Не говори).

(Автор: Вугар Иманов)

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