Кому достанется квартира от Эмина Агаларова на берегу Каспийского моря в Баку - интервью (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) в преддверии традиционного зимнего концерта, который состоится 25 декабря в Sea Breeze Event Hall на берегу Каспийского моря в Баку, в интервью Trend Life рассказал о грандиозном сюрпризе.

В программу войдут как любимые многими хиты артиста, так и новые песни. Зрителей ждет удивительный музыкальный вечер, который позволит вновь испытать незабываемые эмоции от встречи с любимым музыкантом. Отметим, что данный концерт станет вторым по счету выступлением Эмина Агаларова в Sea Breeze Event Hall. Сольные концерты Эмина Агаларова, проходящие в декабре, стали доброй традицией, каждое выступление музыканта бакинские поклонники ждут с нетерпением. Посещение концерта возможно только при наличии COVID-паспорта или сертификата об иммунитете.

"Каждый концерт в родном городе для меня особенный. Это всегда новые встречи, презентация песен и старых синглов, обмен энергией, новостями. Конечно, мы готовим и новую программу, аранжировки. Будем удивлять и музицировать. И в целом такой формат – концерт с ужином для нас не самый привычный, поэтому в этом тоже будет своя новизна", - сказал Эмин Агаларов.

Ожидается ли проведение "ЖАРЫ" в 2022 году в Баку, учитывая масштаб мероприятия и в связи продолжающейся пандемией?

"Мы надеемся, что в следующем году мы проведем долгожданный фестиваль в его масштабном формате. У нас уже ведется активная подготовка", - отметил организатор грандиозного международного музыкального проекта, который проводится с 2016 года.

А теперь о грандиозном сюрпризе. 50 квадратов элитного жилья на берегу Каспийского моря – на территории грандиозного урбанистического и туристического комплекса Sea Breeze - в подарок от Эмина Агаларова. Кто сможет стать обладателем шикарной квартиры?

"10 декабря проведем в Москве первый Всероссийский образовательный бизнес-форум под названием "Репутация". Главная цель - формирование новой бизнес-среды и уникального нетворкинга. Форум даст возможность каждому соприкоснуться с крупными бизнес-игроками и перенять бесценный опыт. Среди спикеров будут известные личности, в том числе азербайджанцы. Причем приобретшие билеты на бизнес-форум автоматически станут участниками розыгрыша квартиры на территории Sea Breeze. Хочу отметить, что билеты могут приобрести даже жители Азербайджана. Для тех, кто физически не может посетить форум, запущена категория online. Поэтому стать участником конкурса и форума может любой житель из любой точки мира. Итоги мы подведем 10 декабря, в прямом эфире со сцены объявим счастливчика", - отметил Эмин Агаларов.

Все подробные условия акции можно прочитать на сайте https://www.reputationbusinessforum.ru/

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)