Сердце Севды Алекперзаде как растрескавшийся гранат, или Красная страсть (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Любить или делать вид, что любишь - какая разница, если удастся обмануть самого себя? Да и зачем обманываться, если тебя предают? Ведь жизнь продолжается и полна еще ярких чувств…

Это стало лейтмотивом нового клипа заслуженной артистки Азербайджана Севды Алекперзаде "Söylə Yadındamı" на музыку легендарного композитора Алекбера Тагиева и слова народного поэта Гусейна Арифа, сообщает Trend Life. Клип представлен лейблом RÄNG.

"В клипе сердце главной героини представлено в виде двух гранат – целого и растрескавшегося. Образ предстает вначале в черном одеянии, а потом в белом, что говорит о ее чувствах – обманутой и вновь возрожденной, желающей вновь любить и быть любимой. Ведь это чувство как ранит, так и лечит, как низвергает от предательства, так и возвышается от искренней и вечной истины человеческих отношений", - сказала Trend Life Севда Алекперзаде.

Гранат считается символом верности, постоянства, веры, преданности, чувственности и силы, его красный цвет ассоциируется с огнем и страстью. Это талисман всех любящих, поэтому такими камнями обмениваются влюбленные.

Интересно, что автором идеи, режиссером и оператором клипа стал наш соотечественник, фотограф Ягуб Аллахвердиев, для него это стало дебютом в новой сфере. По словам Севды Алекперзаде, она желала нового взгляда, и работа прошла в унисон.

Аранжировка, mixing vs. mastering композиции – Самир Султанов, продюсер – Чинар Балаева, монтаж – Эмин Мехтиев, художники – Медина Эльдарова и Билал Пашаев, стилист – Лейла Мамедова, makeup – Эльнур Гасанов.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)