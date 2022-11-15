Валерий Меладзе проведет в Баку романтический осенний вечер

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Бакинского конгресс-центра 20 ноября в 20.00 состоится сольный концерт известного российского певца, продюсера, заслуженного артиста России Валерия Меладзе, организованный 33Event, сообщает Trend Life.

Валерий Меладзе не первый раз выступает в столице Азербайджана с сольной концертной программой, и каждое его выступление проходит при аншлаге, оставляя у бакинских зрителей самые незабываемые впечатления и эмоции.

Фамилия Меладзе уже давно и прочно ассоциируется с музыкой, это уже своего рода бренд, марка, означающие одно – безупречный стиль. Его музыка поражает, она бывает лирична, романтична и трогательна, с текстами, затрагивающими тонкие глубинные материи, но в то же время - всегда актуальна и свежа.

На концерте в Баку Валерий Меладзе исполнит новые песни и композиции, давно и прочно завоевавшие любовь миллионов слушателей.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

Для приобретения билетов https://iticket.az/ru/events/concerts/valeriy-meladze/15195