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Эйюб Ягубов и Big Band Sound Pro представят новое шоу во Дворце Гейдара Алиева (ВИДЕО)

Звёздный мир Материалы 6 января 2023 15:09 (UTC +04:00)
Эйюб Ягубов и Big Band Sound Pro представят новое шоу во Дворце Гейдара Алиева (ВИДЕО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева 15 и 16 февраля в 20.00 состоится новое яркое шоу с участием народного артиста Азербайджана Эйюба Ягубова, созданного им оркестра Big Band Sound Pro под управлением художественного руководителя, солиста Азербайджанского государственного телевидения Фуада Мусаева, и народного артиста Джавана Зейналлы, сообщает Trend Life.

Напомним, что в прошлом году коллектив представил ряд концертов с аншлагами – четыре дня во Дворце Гейдара Алиева, по два дня в Доме культуры СГБ и Гянджинской государственной филармонии, по одному дню в Зеленом театре и Sea Breaze.

Билеты можно приобрести по ссылке https://iticket.az/ru/events/concert/eyyub-yaqubov-ve-big-band-sound-pro и во всех билетных кассах Баку. Телефон для справок: +994124933377.

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