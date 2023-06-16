Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Звёздный мир

Азербайджанcкий участник "Славянского базара" решил "выключить свет" (ВИДЕО)

Звёздный мир Материалы 16 июня 2023 16:14 (UTC +04:00)
Азербайджанcкий участник "Славянского базара" решил "выключить свет" (ВИДЕО)

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - Молодой исполнитель Эльвин Новрузов (Qorqud), который представит Азербайджан на XXXII Международном фестивале искусств "Славянский базар" в Витебске (12-17 июля), в преддверии участия в проекте представил клип "Qoy işığı söndürüm".

Эта композиция является новой версией хита народной артистки Азербайджана Айгюн Кязымовой, который вышел в 2000 году. В клипе Qorqud выступает в дуэте с Нармин Керимбековой. По словам исполнителя, он давний поклонник творчества дивы отечественной эстрады Айгюн Кязымовой, которая всегда вдохновляла его своим творчеством.

"Еще ребенком, слушая ее песни, я мечтал стать таким же популярным и известным артистом, как она. Я давно мечтал сделать римейк на один из ее хитов и выбор пал на "Qoy işığı söndürüm", так как именно с этой песней у меня связано очень много воспоминаний. Хотя песня вышла в 2000 году, спустя 23 года она всё ещё актуальна. Затем я предложил Нармин спеть вместе со мной и она поддержала меня", - отметил Qorqud.

Слова песни принадлежат народному поэту Вахиду Азизу, музыка – Ровшану Cафарли, аранжировщик – Эльвин Новрузов, режиссер - Орхан Мамедов.

Эльвин Новрузов является участником ряда музыкальных проектов, среди которых Səs Azərbaycan (азербайджанская лицензионная адаптация всемирно известного проекта The Voice).

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости