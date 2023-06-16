Азербайджанcкий участник "Славянского базара" решил "выключить свет" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Молодой исполнитель Эльвин Новрузов (Qorqud), который представит Азербайджан на XXXII Международном фестивале искусств "Славянский базар" в Витебске (12-17 июля), в преддверии участия в проекте представил клип "Qoy işığı söndürüm".

Эта композиция является новой версией хита народной артистки Азербайджана Айгюн Кязымовой, который вышел в 2000 году. В клипе Qorqud выступает в дуэте с Нармин Керимбековой. По словам исполнителя, он давний поклонник творчества дивы отечественной эстрады Айгюн Кязымовой, которая всегда вдохновляла его своим творчеством.

"Еще ребенком, слушая ее песни, я мечтал стать таким же популярным и известным артистом, как она. Я давно мечтал сделать римейк на один из ее хитов и выбор пал на "Qoy işığı söndürüm", так как именно с этой песней у меня связано очень много воспоминаний. Хотя песня вышла в 2000 году, спустя 23 года она всё ещё актуальна. Затем я предложил Нармин спеть вместе со мной и она поддержала меня", - отметил Qorqud.

Слова песни принадлежат народному поэту Вахиду Азизу, музыка – Ровшану Cафарли, аранжировщик – Эльвин Новрузов, режиссер - Орхан Мамедов.

Эльвин Новрузов является участником ряда музыкальных проектов, среди которых Səs Azərbaycan (азербайджанская лицензионная адаптация всемирно известного проекта The Voice).