Бакинское лето провожаем под душевные хиты Эйюба Ягубова и Big Band Sound Pro (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Вот и лето заканчивается, август на исходе - пора вкусных арбузов, дынь, винограда и других фруктов и ягод. Прекрасное время для отдыха на природе - на море, даче и в деревне с родными и близкими, на шашлыках и с чаем из самовара. Август щедр и плодовит как ни один из месяцев! А какой колорит, закаты и звездопады! Наверное, ни один месяц не сравнится с августом по богатству красок, ароматов, ощущений, настроения, возможностей... Это как уходящая любовь, которую так хочется удержать!



И все это буйство летних красок и бакинского душевного шансона было представлено в очередном аншлаговом двухдневном концерте народного артиста Азербайджана Эйюба Ягубова, оркестра Big Band Sound Pro под управлением художественного руководителя и солиста Азербайджанского государственного телевидения Фуада Мусаева, с участием народного артиста Джавана Зейналлы и талантливой Натаван Джабизаде, прошедшего в Зеленом театре. Специальным гостем вечера стала 10-летння Нурай Шахсуварлы, прославившаяся в соцсетях благодаря блестящему исполнению песни из репертуара легендарной Шовкет Алекберовой. Интересно, что над проектом работала творческая команда из 170 человек. Ведущим был заслуженный работник культуры Рахиб Азери.

Вечера были полны ярких эмоций и сюрпризов, новых композиций и хитов, среди которых "Kim bilir", "Sovetskiy", "Yaşa Məhəbbətim", “Abşeronum", "Azəri torpağı", "Ağabala Çaykovski", "Ana", "Ürək", "Səni sevdim" и другие любимые композиции.

Поэтому нет повода для грусти - лето обязательно вернется. А мы его подождем! А пока наслаждайтесь видео- и фотоматериалами с концерта и оставшимися летними днями!

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