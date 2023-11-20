Тунзала Агаева будет помогать женщинам, отбывшим тюремное наказание

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана Тунзалая Агаева стала лицом ОО "Cəza Çəkmiş Qadınların Cəmiyyətə Qayıdışı" (Возвращение женщин, отбывших наказание, в общество), сообщила Trend Life председатель объединения, телеведущая Фируза Джалилова.

Социализация и психологическая поддержка освобожденных из мест лишения свободы женщтн, а также их адаптация и реинтеграция в общество, станет миссией известной исполнительницы.

"Тунзаля Агаева станет нашим своеобразным послом в рамках серии мероприятий "Я с тобой". К сожалению, женщины, освободившиеся из тюрьмы, сталкиваются с рядом сложностей при попытке воссоединиться с обществом. Одним из основных вызовов является негативное отношение к ним, которое объясняется их пребыванием в местах заключения в прошлом. Общество может проявлять предубеждения к бывшим узницам, что создает дополнительные преграды на пути к их реинтеграции. Однако существуют различные программы реабилитации и поддержки, которые помогают таким женщинам успешно восстановить свою жизнь и преодолеть неприятности, связанные с их прошлым. Мы начали подготовку совместных проектов, каждый из которых вдохновит женщин, ставших жертвами судьбы, снова встать на ноги и занять свое место в обществе, создавая свою историю успеха", - отметила Фируза Джалилова.

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