Легендарная британская группа Blue впервые выступила в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева c аншлагом прошел потрясающий концерт всемирно известного британского бой-бэнда Blue, сообщает Trend Life. Концерт легендарной группы был представлен в рамках своего мирового тура The Greatest Hits Tour.

Невероятная популярность группы, образованная Дунканом Джеймсом, Ли Районом, Саймоном Уэббом и Энтони Коста, пришлась на начало 2000-х годов. В 2002 году группа возглавила британские чарты с перепевкой классической композиции Элтона Джона "Sorry seems to be the hardest word", причем сам музыкант выступил в качестве пятого участника. С 2005 года участники группы стали заниматься сольными проектами и не записывались вместе. В 2009 коллектив воссоединился. Группа получила многочисленные награды, такие как Best Newcomer на BRIT Awards 2002, Best Newcomer на Smash Hits Awards, а также Best Single, Best Newcomer и Best Pop Act на Capital FM Awards.

