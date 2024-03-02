"Qaralama sevgi": Нармин Керимбекова презентовала новый проект, снятый в Грузии (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская исполнительница Нармин Керимбекова представила видеоклип на песню "Qaralama sevgi", сообщает Trend Life.

Несмотря на то, что "Qaralama sevgi" стал 20-м по счету клипом певицы, официальную презентацию нового музыкального проекта она провела впервые.

Автором слов и музыки песни является Бахар Гахраманлы, режиссер видеоклипа – Ниса Джафарова.

Съемки видеоклипа прошли в Тбилиси – столице Грузии, где были выбраны несколько разных локаций. Среди них возведенный в конце 18-го века Дворец Маршала, памятник "Летопись Грузии" и другие объекты. Съемки прошли в течение одной недели.

Отметим, что презентацию посетили звезды отечественного шоу-бизнеса, известные телеведущие, медиаперсоны и представители СМИ, которые поздравили певицу и пожелали ей дальнейших творческих успехов.

На презентации Нармин Керимбекова исполнила песни из своего репертуара.

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