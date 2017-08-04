Азербайджан принимает очередную Всемирную скаутскую конференцию и Всемирный молодёжный скаутский форум

4 августа 2017 18:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан в очередной раз будет принимать у себя важные международные форумы мирового масштаба. С 7 по 10 августа 2017 года в Габале состоится 13-й Всемирный молодёжный скаутский форум, а с 14 по 18 августа в Баку, пройдет 41-я Всемирная скаутская конференция, где ожидается участие представителей членов Всемирной организации скаутского движения (ВОСД) из 157 стран, с общей численностью участников - свыше 1500 скаутов со всего мира, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Кроме того, ожидается участие высокопоставленных гостей из других стран. Мероприятия состоятся при поддержке министерства молодёжи и спорта Азербайджана.

В феврале 2013 года Азербайджан выдвинул свою кандидатуру на роль принимающей стороны ключевых мероприятий ВОСД – Всемирной скаутской конференции и Всемирного молодежного скаутского форума, которые проводятся каждые три года, и в результате выборов был объявлен страной – победителем.

Участники Всемирного скаутского молодёжного форума в Габале будут обсуждать темы молодёжного лидерства, активной гражданской позиции, влияние скаутинга на глобальные изменения в мире, а также производить обмен опытом по реализации молодёжных программ между всеми участниками мероприятия. Всемирная скаутская конференция состоится в Бакинском конгресс-центре, а также Центре Гейдара Алиева.

Основными темами для обсуждения будет дальнейшее развитие скаутских организаций, формирование стратегии и их деятельности, а также выборы председателя и членов руководящих органов организации на будущий период. Следует отметить, что 13-й Всемирный молодёжный скаутский форум и 41-ая Всемирная скаутская конференция будут первыми, столь крупными по масштабам мероприятиями, которые пройдут в Евразийском скаутском регионе, и вторыми такого уровня в странах мусульманского мира. Напоминаем, что с 2000-го года во Всемирной организации скаутского движения нашу страну представляет Ассоциация скаутов Азербайджана.

Всемирная организация скаутского движения (ВОСД) - является одним из ведущих молодежных движений в мире, привлекающим миллионы молодых людей, которые становятся активными гражданами, создающими позитивные изменения в своем обществе. С 1907 года, основанная лордом Баденом-Пауэллом, Всемирная организация скаутского движения (ВОСД) является конфедерацией состоящей из 165 Национальных скаутских организаций, насчитывающих свыше 40 миллионов человек.

Ассоциация скаутов Азербайджана – АСА - является также членом Национальной ассамблеи молодежных организаций Азербайджанской Республики, а с 20 августа 2000 года АСА присоединилась к Всемирной организации скаутского движения. Организация была основана 11 октября 1997 года и на сегодняшний день в организации из 16 регионов Азербайджана насчитывается более 1750 членов.

Всемирный скаутский молодёжный форум - это платформа для работы, общения и обмена идеями между молодыми лидерами 18-26 лет, небезразличными к будущему скаутинга.

Всемирная скаутская конференция - это высший управляющий орган Скаутского движения, так называемая "отчетно-выборная ассамблея", в которой представлены все страны-участницы Всемирной скаутской организации.

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