Москва вспоминает великих азербайджанцев, внесших вклад в развитие России (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Москве стартовал проект, посвященный выдающимся азербайджанцам, внесшим вклад в развитие России.

Юбилейным вечером, посвящённым 90-летию со дня рождения легендарного ученого Худу Мамедова, в Московском Доме Национальностей начался масштабный проект увековечивания памяти выдающихся личностей, которые прославили своей работой Советский Союз и продолжают служить цементом крепкой дружбы, исторически связывающей народы России и Азербайджана.

Выбор юбилея Худу Мамедова в качестве отправной точки проекта вряд ли можно назвать случайным. Именно он впервые описал структуру минералов, входящих в состав цементных силикатов, причем произошло это в самый важный момент – в начале 1960-х годов, когда Европа и Россия активно занимались восстановлением после второй мировой войны.

Депутат Государственной Думы России, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев отметил, что вечер памяти Худу Мамедова стал началом большого проекта по актуализации наших знаний о тех великих людях, которые вложили свой талант, свою энергию и любовь служению своей стране, прославив в веках обе свои Родины – Россию и Азербайджан. «Уверен, этот проект ждет большое будущее, потому что он направлен на сохранение нашего общего главного богатства – нашей славной истории, которую творили истинные гении, каким, несомненно, является Худу Мамедов. От души благодарю инициаторов проекта и организаторов сегодняшнего мероприятия за то, что мы все имеем возможность вспомнить о блестящей работе одного из самых удивительных наших ученых – Худу Мамедова, а значит и о том, что нас объединяет, что лежит в основе нашей многовековой дружбы – общих ценностях, взаимном уважении, принципах добрососедства», - говорилось в приветствии парламентария.

Также свои приветствия участникам и организаторам вечера направили из правительства Московской области и Ассамблеи Народов России. Советник по гуманитарным вопросам посольства Азербайджана в России Вугар Имамалиев зачитал обращение чрезвычайного и полномочного посла Республики Азербайджан в РФ Полада Бюльбюльоглу, в котором особо отмечалось, что множество азербайджанцев внесли свою лепту в развитие науки, искусства, культуры и других сфер жизни в России. «Наша задача заключается в том, чтобы всех этих людей мы помнили, отмечали, и чтобы эти люди были проводниками российско-азербайджанской дружбы», - привел слова Полада Бюльбюльоглу советник.

Воспоминания родственников, друзей и учеников Худу Мамедова также свидетельствовали о том, насколько было правильно начать такой грандиозный проект именно с фигуры этого легендарного ученого. Ученик легендарного кристаллографа Фаиг Мамедов рассказал, что Худу Мамедов был не просто очень талантливым советским ученым, но также он был философом, очень хорошо разбирался в литературе, музыке. Имел самые широкие знания по многим вопросам и при этом был очень простым человеком.

Это подтвердила и родственница Худу Мамедова, первый директор русско-азербайджанской школы, заслуженный учитель Азербайджана, почетный учитель России Аида Гулиева. Ее отец и мама ученого были двоюродными братом и сестрой, их семьи очень близко общались. Маленькая Аида часто общалась с «дядей Худу» и рассказала, что по нему было совершенно не видно, что он очень важный ученый и «большой человек» - он легко находил язык и с малышами, и с самыми известными, влиятельными людьми своего времени. И, конечно, поражал всех знакомых своими многочисленными талантами. «Дома у его супруги стоит незаконченный им сотканный ковер. Представляете?! Человек еще и ткал. Он писал стихи. Он рисовал великолепно. Но самое главное, он был необыкновенным человеком. Проще я не видела. Я помню в мои школьные годы, когда они жили возле гостиницы Азербайджан, в хрущевской двухкомнатной квартире, у него на раскладушках спали его талантливые ученики».

Особо актуально вспомнить о работе и выдающейся личности Худу Мамедова, по мнению первого вице-президента АНО «Центр стратегического моделирования», политолога Григория Трофимчука, оказалось именно в наше неспокойное время. Он выразил сожаление, что многие даже заставшие советское время жители бывших республик Союза не помнят своих национальных героев. Поэтому политолог высоко оценил инициативу проведения вечеров памяти выдающихся азербайджанцев. «Мы были единым кристаллом в свое время, единым монолитом, его бы, наверное, с удовольствием бы Худу Мамедов нарисовал – наш кристалл, когда все наши народы очень органично, логично вписывались друг в друга. Нас сейчас, наш кристалл пытаются расколоть по самым разным линиям, направлениям, атомам. Мне и дальше хочется, чтобы мы и дальше оставались этим единым кристаллом. Это очень хороший и правильный стимул», - сказал Григорий Трофимчук.

В ближайших планах организаторов – вечер, посвященный 200-летнему юбилею учёного-инженера Керима Керимова, который на протяжении многих лет был центральной фигурой в советской космонавтике. Далее будет проведен вечер памяти Гара Гараева, который будучи учеником Шостаковича, прославлял азербайджанскую культуру во всем мире.

Материал предоставлен пресс-службой межпарламентской группы дружба Россия-Азербайджан под руководством Дмитрия Савельева

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