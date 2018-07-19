Азербайджанская молодежь говорит "Нет" вредным привычкам (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - ​​​​​​​​​​ В поселке Аркиван прошло мероприятие "Молодежь говорит Нет вредным привычкам", организованный общественным объединением "Региональное юридическое и экономическое просвещение" при содействии Исполнительной власти и Управления образования Масаллинского района, сообщили Trend Life организаторы.

Аркиван расположен в 2 км от города Масаллы, находится на правом берегу Виляшчая, в предгорьях Лянкяранской низменности, Талышских гор и Каспийского моря.

На встрече со школьниками и родителями, молодежью и представителями общественности приняли участие депутаты Милли Меджлиса Ганира Пашаева и Рашад Махмудов, председатель объединения Арзу Багирова.

Главная цель встречи - довести до сознания детей, что такое вредные привычки; познакомить с основными правилами и способами профилактики вредных привычек; воспитывать активную социальную невосприимчивость к вредным привычкам, умение сказать «нет» вредным привычкам; активизация просветительской деятельности среди подрастающего поколения и молодежи.

Встреча прошла в форме дискуссий, молодежи были преподнесены просветительские материалы о борьбе с вредными привычками, интересная литература, прошла автограф-сессия книг Ганиры Пашаевой.

Выступившие отметили, что человек должен расти не только физически, но и внутренне, чтобы он умел принимать собственные решения, и делать правильный выбор. Отношение к курению, алкоголю и наркотикам – это одно из таких решений. Привычки бывают полезными и вредными. Полезные улучшают здоровье, помогают добиться успеха. К ним относятся занятия спортом, правильное питание, чтение книг. Вредные привычки разрушают жизнь человека. Они вызывают серьёзные болезни, делают характер слабым. К сожалению, многие люди имеют вредные привычки. Они вырабатываются годами, и, даже если человек хочет от них избавиться, сделать это довольно сложно. Но если есть большое желание, то нужно знать определенные шаги, которые помогут дойти до отличного состояния здоровья, и избавиться от вредных привычек. Очень важно - родители должны подавать правильный пример своим детям. Ребёнок часто подражает своим родителям. Он видит, как они себя ведут, и считает это правильным. Поэтому в семьях, где кто-то курит или пьёт, дети тоже склонны к вредным привычкам. И наоборот, если отец с матерью занимаются спортом, то и ребёнок будет делать зарядку по утрам и кататься на велосипеде.

Вы уже сегодня можете сказать «Нет вредным привычкам». Здоровье и вредные привычки – вещи несовместимые, рано или поздно, придется выбрать что-то одно, и мы надеемся, что вы выберете здоровье.

(Автор: Вугар Иманов)

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