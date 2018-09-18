В Воронеже чествовали 100-летнего героя из Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках празднования Дня города Воронеж ветерану Великой Отечественной войны Мамеду Джабраилову на площади Ленина торжественно вручили знак Почетного гражданина, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

На праздновании Дня города Воронеж были произнесены речи губернатора Александра Гусева, митрополита Сергия, а также мэра Вадима Кстенина. Кульминацией же торжественного мероприятия стало чествование выбранного почетного гражданина Воронежа. А им стал 100-летний ветеран Великой Отечественной войны, защитник города Мамед Джабраилов. На площади Ленина вручить Мамеду Мирзамаммедовичу знак Почетного гражданина Воронежа вышли губернатор Александр Гусев, мэр Вадим Кстенин, спикеры областной и городской Дум Владимир Нетесов и Владимир Ходырев. Они сердечно поздравили 100-летнего ветерана и сказали, что для них честь вручать знак такому человеку с большой буквы. Сам же Мамед Джабраилов указал, что ему очень приятно получить звание Почетного гражданина Воронежа за всю его сложную жизнь, сообщает www.bloknot-voronezh.ru.

Мамед Мирзамамед оглы Джабраилов – азербайджанец, родился в Баку 1 июня 1918 года. Он окружен детьми, внуками и правнуками, всеобщим уважением и почитанием. Весь Воронеж знает солдата из Баку, который освобождал город в 1943 году, а в 1948 - вернулся исполнить данное себе когда-то обещание: поднимать из руин спасенное от врага. Затем вернулся в Баку. Но битва за Воронеж, по словам Мамеда Джабраилова, для него стала главным и самым трудным сражением той войны. А город так запал в сердце бакинца, что в 1962 году он перебрался жить в Воронеж навсегда. Здесь он работал на железной дороге, занимался со школьниками. Интересно, несмотря на преклонный возраст, Мамед Джабраилов и по сей день активно участвует в общественной жизни Воронежа, особенно в мероприятиях военно-патриотической направленности. Он проводит уроки патриотического воспитания школьникам и курсантам института Воронежского института ФСИН России, учит молодежь побеждать. Он желанный гость в любой школе. Ведь рассказы живого свидетеля истории лучше любого учебника - и уж тем более лучше того, что рассказывают детям нынче в интернете и по телевизору.

А ведь есть, что рассказать о своей поистине удивительной судьбе. Он был призван в армию ещё до войны, в 1936 году. Служил на Черноморском флоте, на крейсере «Красный Кавказ». В то время на флоте служили 5 лет. Документы о демобилизации Мамед Джабраилов должен был получить в понедельник, 23 июня 1941 года. Но, как известно, в воскресенье, 22-го, началась Великая Отечественная война…Мамед Джабраилов прошёл с боями всю войну, был на легендарном параде 1941 года на Красной площади, участвовал в обороне Москвы, в Сталинградской битве, в битве на Курской дуге, освободил пол-Европы – Румынию, Венгрию, Австрию, Чехословакию, дошёл до Берлина. Четырежды был ранен, дважды – контужен. Награждён тремя орденами и многими медалями.

(Автор: Вугар Иманов)

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