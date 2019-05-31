В Баку впервые пройдут Дни исламской кухни и халяльных продуктов

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане впервые пройдут Дни исламской кухни и халяльных продуктов, сообщил Trend Life президент Ассоциации национальной кулинарии, глава Центра национальной кулинарии, заслуженный работник культуры Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат", доктор исторических наук Таир Амирасланов.

С 15 по 19 июля впервые в Баку пройдет Всемирный конгресс исламской кулинарии, организованный Всемирной исламской кулинарной ассоциацией (WICS). В мероприятии примут участие главы национальных федераций и организаций кулинаров разных стран. В рамках конгресса пройдет вторая конференция WICS, первая выставка халяльных продуктов Halal Sərgisi, второй Международный чемпионат исламской кухни (первый чемпионат прошел в Баку в 2009 году), впервые состоится церемония вручения "Hilal Star" (İslam Mişleni) ресторанам и кулинарам.

(Автор: Вугар Иманов)

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