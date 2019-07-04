Книга об азербайджанской долме вошла в тройку лучших изданий мира (ФОТО)

4 июля 2019 13:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Книга "Долма в азербайджанской кухне. 381 вид" вошла в первую тройку лучших кулинарных книг мира Gourmand World Cookbook Award, сообщил Trend Life один из авторов, член Союза писателей, президент Ассоциации национальной кулинарии, глава Центра национальной кулинарии, заслуженный работник культуры Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат", доктор исторических наук Таир Амирасланов.

Книга вышла в свет в 2018 году в издательстве "Шарг – Гарб", в ней собраны рецепты 381-го вида долмы, которые были представлены на международных фестивалях долмы в Азербайджане в 2016 и 2017 годах. Над книгой также работали молодые специалисты-кулинары Азада Мусабейли, Айгюль Аскерова, Джейран Аскерова, Айнур Амирасланова, Агакерим Шамильзаде.

Международный конкурс кулинарных книг Gourmand World Cookbook Awards проводится представителями знаменитой французской семьи Куантро. Конкурс был основан в 1995 году на Франкфуртской международной книжной ярмарке Эдуардом Куантро. Gourmand World Cookbook Awards является единственным международным и независимым конкурсом кулинарных книг в мире. Он присуждает премии – аналоги Оскара в мире книг по кулинарии и вину. Цель премии — помочь читателям найти лучшие книги из десятков тысяч изданий по кулинарии и о вине, которые выпускаются каждый год. Также премия дает возможность книгам, написанным на самых разных языках, попасть на книжный рынок. В рамках конкурса проводятся национальные или региональные конкурсы для определения победителей в различных номинациях.

(Автор: Вугар Иманов)

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