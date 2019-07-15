В Агдамском районе прошел концерт по случаю 50-летия прихода к политической власти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В поселке Гузанлы Агдамского района состоялся концерт по случаю 50-летия прихода к политической власти общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили Trend Life организаторы вечера. Мероприятие было организовано по инициативе Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев при поддержке Международного центра мугама и Исполнительной власти Агдамского района.

Глава Исполнительной Власти Агдамского района Вагиф Гасанов, выступив с вступительной речью, рассказал об исключительных заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским народом, а также о создании им во время первого периода его руководства республикой экономического потенциала для нашей нынешней независимости. Было отмечено, что именно в период отстранения общенационального лидера Гейдара Алиева от политической власти, начался армянский сепаратизм в Карабахе, Армения, предъявив территориальные претензии, прибегла к военному нашествию. Спасение нашей независимой государственности, утверждение в стране устойчивой общественно-политической стабильности, избавление от бед, с которыми столкнулся наш народ, стало возможным после возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева к политической власти в Азербайджане и принятия им решительных мер.

Было также отмечено, что основа систематической государственной политики по делам беженцев и вынужденных переселенцев, покинувших cвои дома в результате армяно-азербайджанского Нагорно-карабахского конфликта, была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым. Осуществляется ряд мероприятий по улучшению жилищных условий беженцев и вынужденных переселенцев, а также комплекс мер по повышению их занятости. До сих пор со всеми инфраструктурными объектами было построено и передано в распоряжение лиц из этой категории 104 поселка. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева лично держит под контролем исполнение данного ею приказа по ускорению выполнения работ по переселению на новые квартиры вынужденных переселенцев, все еще живущих в тяжелых условиях.

В художественной части мероприятия состоялся концерт. В исполнении известных мастеров искусства прозвучали народные песни и мугамы.

На мероприятии приняли участие - руководство Государственного Комитета, вынужденные переселенцы и жители Агдамского района, говорится в сообщении Международного центра мугама.

(Автор: Вугар Иманов)

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