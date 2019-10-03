В Баку состоялось открытие Xarı Bülbül - шоколадные и кондитерские изделия ручной работы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялось открытие Xarı Bülbül Boutique de Confiseries au Chokolat - chokolate&coffee house, где гостям предлагается широкий ассортимент шоколадных и кондитерских изделий ручной работы, сделанных из бельгийского шоколада по швейцарской технологии, сообщает Trend Life. Подобный бутик впервые открылся в Азербайджане.

Среди гостей были председатель Государственного архитектурно-исторического заповедника "Ичеришехер" Аскер Алекберов, посол Нидерландов в Азербайджане Онно Краверс, руководитель благотворительного фонда "Хаят", телеведущий Гаджи Нуран Гусейнов, турецкая оперная певица Ойа Эргюн, общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции.

На открытии основатель и автор идеи проекта Xarı Bülbül Нурида Курбанова отметила, что главная цель – это не только предоставление высококачественной продукции и сервиса, но и пропаганда Карабаха и Азербайджана. Помимо удивительного ассортимента шоколадных и кондитерских изделий с оригинальным дизайном, привлекают внимание подарочные музыкальные шкатулки, украшенные фотографиями Карабаха, города Шуша, Карабахских скакунов, цветка Хары Бюльбюль, кялагаи, буты, символиками Азербайджана и т.д. Причем, при открытии этих шкатулок звучат соответствующие мелодии – мугам, народные песни, джаз и другие композиции.

На презентации гостям была представлена концертная программа с участием народной артистки Кенуль Хасыевой, оперной певицы Латифы Союоз, участницы "Евровидения" Диляры Кязымовой, исполнителей Рагима Рагимли и Севды Яхъяевой, танцевальных коллективов. Ведущим вечера был Самир Байрамлы.

Нурида Курбанова родилась на древней азербайджанской земле Карабха, городе Шуша. На протяжении своей жизни она осуществляла общественную деятельность в России, Украине, Норвегии, Швеции, Болгарии и других странах, проводила мероприятия, пропагандирующие родную землю, культуру и искусству. Является президентом Академии "Добрый свет" и Международного женского Совета по культуре, послом миссии мира UNCOPA, доктором философских наук. За свою научную деятельность отмечена рядом высоких международных премий, награждена орденами и медалями.

Поэтому название "Хары Бюльбюль" выбрано не случайно. Ведь цветок Хары Бюльбюль в мире произрастает только в Шуше, в Карабахе. Он обладает необычным внешним видом, посмотрев на этот цветок, можно ясно увидеть схожесть с соловьем (бюльбюль с азербайджанского - соловей). Одна из легенд о Хары бюльбюль связана с дочерью Карабахского хана Ибрагимхалила - Ага Бейим Ага. Как известно, она была выдана замуж за иранского шаха. Иранский шах, видя тоску своей любимой жены по родной земле, велел раскинуть в Иране карабахский сад. В том саду были посажены цветы, растущие в Карабахе, среди них был и цветок Хары бюльбюль. Все цветы прижились, кроме Хары бюльбюль, так как он может расти только на родной земле, а на чужбине - нет.

(Автор: Вугар Иманов)

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